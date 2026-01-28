2 साल का होनहार बच्चा, जिसने अपने नन्हें-नन्हें हाथों से स्नूकर खेलकर बनाए 2 विश्व रिकॉर्ड

जिस उम्र में बच्चे ठीक से चलना तक नहीं सीख पाते, उस उम्र में एक नन्हां बच्चा इतिहास रच रहा है। हम बात कर रहे हैं जूड ओवेन्स की, जिसने अपने नन्हें-नन्हें हाथों से स्नूकर खेलकर 2 विश्व रिकॉर्ड बना डाले हैं। यूनाइटेड किंगडम (UK) का रहने वाला जूड इस खेल में इतना माहिर है कि स्नूकर के बड़े-बड़े खिलाड़ी भी उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए उसके शानदार रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जानते हैं।

रिकॉर्ड प्यारे जूड ने बनाए ये अनोखे विश्व रिकॉर्ड 2 साल 261 दिन की उम्र में प्यारा जूड स्नूकर में डबल पॉट बनाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया। डबल पॉट तब होता है जब क्यू गेंद के एक शॉट से 2 गेंद अलग-अलग छेद में जाती हैं। 2 साल 302 दिन की उम्र में उसने उल्टा शॉट मारने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति का रिकॉर्ड बनाया। यह तब होता है जब क्यू गेंद छेद में जाने से पहले एक या अधिक रेल से टकराती है।

जूड पिता ने पहचानी थी बेटे की प्रतिभा जूड के पिता ल्यूक ने उसे पहले एक छोटा स्नूकर टेबल दिया था, जिस पर खेलकर उसने शुरुआत की थी। जब उन्होंने उसे पहली बार स्नूकर की स्टिक उठाते हुए देखा तभी उन्हें पता चल गया था कि जूड एक महान खिलाड़ी बनेगा। कुछ ही समय में वह बड़ी स्नूकर टेबल पर भी अच्छी तरह खेलने लगा था। जूड ने अभी से ही उन तकनीकों में महारत हासिल कर ली है, जो बड़े-बड़े खिलाड़ी भी सालों बाद सीख पाते हैं।

खेल दिग्गज खिलाड़ियों ने भी की जूड की तारीफ नन्हां जूड आसानी से फ्लोटिंग ब्रिज जैसे कठिन शॉट मार लेता है, जो वयस्कों को भी मुश्किल लगते हैं। उसे 2025 UK स्नूकर चैंपियनशिप में एक खास प्रवेश द्वार दिया गया था और वह स्नूकर प्रायोजन पाने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा है। जूड इतनी छोटी उम्र में कुछ पेशेवर खिलाड़ियों से मिल चुका है, जिनमें काइरेन विल्सन, जॉन पैरट और जिमी व्हाइट शामिल हैं। सभी ने इस छोटे खिलाड़ी की तारीफ की थी और उसका हौसला बढ़ाया था।

प्रतिभा ढाई साल की उम्र में की थी शुरुआत जूड ने पहली स्नूकर गेंद तब मारी जब वह ढाई साल का था। उसके कुछ ही दिनों बाद उसने गिनीज बुक में 2 बार अपना नाम दर्ज करवा लिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बच्चा कितना प्रतिभाशाली है। उसका आत्मविश्वास भी उसकी ताकत है, क्योंकि वह मानता है कि वह अपने पिता को भी हरा सकता है। ल्यूक ने कहा, "फिलहाल वह मुझे नहीं हरा पाता, लेकिन अगले कुछ सालों में वह आसानी से ऐसा कर लेगा।"