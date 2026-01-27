WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराते हुए चौथी जीत दर्ज की

लेखा-जोखा बेहद रोमांचक रहा मुकाबला GG को सोफी डिवाइन (13), एशले गार्डनर (2) और जॉर्जिया वेयरहम (11) के रूप में शुरुआती झटके लगे। इसके बाद मूनी ने अर्धशतक (58) लगाया। उनके अलावा अनुष्का शर्मा (39) ने उपयोगी योगदान देते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में DC से शफाली वर्मा (14), लिजेल ली (11) और जेमिमा रोड्रिगेज (16) जल्दी आउट हुई। इसके बाद स्नेह राणा (29) और निकी प्रसाद (47) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सकी।

मूनी मूनी ने लगाया अर्धशतक मूनी ने अपने WPL करियर का छठा अर्धशतक 41 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने 46 गेंदों पर 58 रन बनाए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 7 चौके लगाए। उन्हें नंदनी शर्मा ने पवेलियन की राह दिखाई। यह मौजूदा सीजन में उनके बल्ले से निकलने वाली पहली 50+ रन की पारी रही। इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 25 पारियों में 33.95 की औसत 131.54 की स्ट्राइक रेट के साथ 713 रन बनाए।

श्री चरणी श्री चरणी ने लिए 4 विकेट DC की बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने अपने 4 ओवर में 31 रन देते हुए 4 विकेट लिए। यह उनके WPL करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन बन गया। मौजूदा सीजन में उन्होंने 7 पारियों में 18.33 की औसत के साथ 12 विकेट लिए। अपने युवा WPL करियर में उन्होंने 9 मैचों में 18.18 की औसत और 8.31 की इकॉनमी रेट के साथ 16 विकेट लिए।

रोमांच आखिरी ओवर में 9 रन नहीं बना सके DC के बल्लेबाज DC को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 29 रन की दरकार थी। पारी के 19वें ओवर में राणा और निकी प्रसाद ने मिलकर 20 रन बटोरे। GG की गेंदबाज एश्ले गार्डनर ने उस ओवर में राणा और निकी ने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। पारी का आखिरी ओवर करने आई सोफी डिवाइन ने राणा को 29 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट किया। मैच की आखिरी गेंद पर 4 रन की दरकार थी, लेकिन निकी आउट हुई।

जानकारी डिवाइन और राजेश्वरी गायकवाड़ ने की उम्दा गेंदबाजी डिवाइन ने 4 ओवर में 37 रन देते हुए 4 विकेट लिए। वहीं, राजेश्वरी गायकवाड़ ने अपने 4 ओवर के कोटे में 20 रन देते हुए 3 सफलताएं हासिल किए।