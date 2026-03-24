चोर की कैद से भाग निकले 7 होनहार कुत्ते, दिल छू लेगी भावुक करने वाली कहानी

चीन से एक भावुक करने वाली खबर सामने आ रही है, जो दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रही है। यहां 7 कुत्तों ने साहस की ऐसी मिसाल पेश की है कि सोशल मीडिया पर लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल, इन सभी कुत्तों को चुरा कर कैद में रखा गया था। हालांकि, ये कैद से भाग निकले और एक साथ मिलकर अपने-अपने घर ढूंढते नजर आए। आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो यह मामला तब तूल पकड़ने लगा जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। 16 मार्च को लू उपनाम के एक व्यक्ति ने जिलिन प्रांत के चांगचुन के एक व्यस्त रास्ते से इनका वीडियो साझा किया। वीडियो में 7 अलग-अलग नस्लों के कुत्ते सड़क किनारे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी एक दूसरे का सहारा बन कर घर की ओर बढ़ते नजर आते हैं। इन मासूमों की आखों में अपने-अपने मालिकों से मिलने की आस थी।

मामला किस से बचकर भाग रहे थे कुत्ते? आप सोच रहे होंगे कि ये कुत्ते आखिर किस से बचकर भाग रहे थे? दरअसल, चीन में लोग कुत्तों का मांस खाते हैं और इसी के चलते कुछ लोगों ने इन कुत्तों का अपहरण कर लिया था। उनका इन्हें कसाई के पास ले जाने का इरादा रहा होगा। अधिकारियों के मुताबिक, वे शायद अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक से भाग निकले होंगे। कहा जा रहा है कि ये कुत्ते अपने घर लौटने के लिए 17 किलोमीटर चले थे।

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कुत्ते एक दूसरे की ढाल बने नजर आए सभी कुत्ते लू के वीडियो में देखा जा सकता है कि सभी कुत्ते एक घायल जर्मन शेफर्ड को घेरकर चल रहे हैं। सबसे आगे एक नन्हां-सा कॉर्गी चलता नजर आता है। वह किसी नेता कि तरह आगे बढ़ता है और बार-बार पीछे मुड़कर यह सुनिश्चित करता है कि बाकि सभी कुत्ते साथ हैं या नहीं। इस समूह में गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर और पेकिनीज नस्ल के कुत्ते भी शामिल थे। सभी एक दूसरे की ताकत बन कर आगे बढ़ते जाते हैं।

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ट्विटर पोस्ट Twitter Post Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.



They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026

मदद वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुई कुत्तों की तलाश लू ने कई बार कोशिश की थी कि वह कुत्तों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुचाएं। हालांकि, कुत्तों ने उनके बुलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने रास्ते चलते रहे। इसके बाद लू ने वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया और अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद स्थानीय बिटर कॉफी आवारा कुत्ते केंद्र हरकत में आया। बेस ने कुत्तों का पता लगाने के लिए कई लोगों और यहां तक ​​कि एक ड्रोन भी भेजा।