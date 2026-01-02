जनवरी में मनाए जाने वाले कुछ अजीबो-गरीब त्योहार, जो आपको कर देंगे हैरान

जनवरी नई शुरुआत का प्रतीक होता है, जिससे नए साल का शुभारंभ होता है। इस महीने में दुनिया के कई हिस्सों में कुछ खास त्योहार मनाए जाते हैं, जो असल में थोड़े विचित्र होते हैं। इन त्योहारों को मनाने का तरीका इन्हें अजीबो-गरीब बना देता है और इनका इतिहास भी बेहद रोचक होता है। आइए आज ऐसे ही 5 विचित्र पर्वों के बारे में जानते हैं, जो जनवरी में पड़ते हैं।

#1 नो पैंट सबवे राइड क्या हो कि आप ट्रेन में चढ़ें और आपको बिना पैंट पहने लोग नजर आएं? ऐसा अमेरिका में हर साल एक खास दिन पर होता है। 11 जनवरी को न्यूयॉर्क में 'नो पैंट सबवे राइड' पर्व मनाया जाता है। इस दिन यात्री बिना पैंट पहने, केवल अंडरवियर में ट्रेन में सफर करते हैं। यह विचित्र परंपरा प्रैंक के तौर पर 'इम्प्रोव ग्रुप' ने शुरू की थी। इस दिन लोग मोटे-मोटे स्वेटर और कोट के साथ अंडरवियर पहने नजर आते हैं।

#2 संतरों की लड़ाई जिस तरह स्पेन में टोमाटीना मनाया जाता है, वैसे ही इटली के ईवरी में संतरे फेंकने वाला पर्व मनता है। इसे 'संतरे की लड़ाई' कहा जाता है, जो जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में मनता है। यह एक मध्ययुगीन विद्रोह की याद दिलाता है, जिसमें एक चक्की वाले की बेटी 'मुगनाइया' के नेतृत्व में शहर के लोगों ने एक अत्याचारी शासक को हराया था। इस दौरान शहर के लोग एक दूसरे पर हजारों संतरे फेंककर जश्न मनाते हैं।

#3 स्ट्रॉ बेयर दिवस जनवरी में इंग्लैंड में भी एक विचित्र पर्व मनाया जाता है, जिसे 'स्ट्रॉ बेयर दिवस' कहते हैं। इस दिन एक व्यक्ति सूखी घास की एक खास पोशाक पहनता है और सड़कों पर घूमता है। इस व्यक्ति को एक भालू की तरह देखा जाता है, जिसके साथ लोक नर्तक भी चलते हैं। यह क्रिसमस के मौसम के खत्म होने और वसंत में जुताई की शुरुआत का प्रतीक है। परेड के बाद सूखी घास का एक पुतला भी जलाया जाता है।

#4 गाय वाली दौड़ ऑस्ट्रेलिया अपनी गाय वाली दौड़ के लिए दुनियाभर में मशहूर है। ये दौड़ मुख्य रूप से माउंट कम्पास में कम्पास कप के दौरान आयोजित की जाती हैं। घोड़ों की दौड़ की थी, इसमें गाय दौड़ती हैं। इस दौड़ को 2019 के बाद बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसे जारी रख पाना मुश्किल हो गया था। हालांकि, इस समारोह के दौरान कई अन्य खेल भी खेले जाते थे और लोगों की भीड़ उमड़ती थी।