ये हैं अब तक नीलामी में बिकने वाली 5 सबसे महंगी घड़ियां, करोड़ों में है कीमत

घड़ियां अब केवल समय देखने के काम ही नहीं आतीं। ज्यादातर लोगों के लिए ये विलासिता, प्रतिष्ठा और सफलता का प्रतीक बन चुकी हैं। कई लक्जरी ब्रांड घड़ियां बनाते हैं, जो अपनी असाधारण कारीगरी के चलते लाखों में बिकती हैं। हालांकि, कुछ दुर्लभ घड़ियों को हासिल करने के लिए लोग लाखों क्या, करोड़ों रुपये खर्च करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसी कड़ी में हम आपको नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी घड़ियों के बारे में बताने वाले हैं।

#1 पाटेक फिलिप ग्रैंडमास्टर चाइम इस सूची में पहला नाम पाटेक फिलिप कंपनी की ग्रैंडमास्टर चाइम घड़ी का है। फैशन हाउस की 175वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2014 में इस घड़ी का अनावरण किया गया था। हालांकि, 2019 की एक नीलामी में एक खास ग्रैंडमास्टर चाइम ने लोगों का ध्यान खींचा। यह स्टेनलेस स्टील से बनी एक मात्र ग्रैंडमास्टर चाइम थी, जो सबसे जटिल घड़ियों में से एक थी। इसे क्रिस्टीज नीलामीघर ने 281 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर नीलाम किया था।

#2 पाटेक फिलिप हेनरी ग्रेव्स सुपरकॉम्प्लिकेशन नीलामी में बिकने वाली दूसरी सबसे महंगी घड़ी पाटेक फिलिप हेनरी ग्रेव्स सुपरकॉम्प्लिकेशन है। इसे 1933 में बनाया गया था और यह 24 जटिलताओं के साथ कंपनी की सबसे जटिल घड़ी बन गई थी। यह पॉकेट घड़ी हेनरी ग्रेव्स जूनियर की हुआ करती थी और 1953 में उनके देहांत के बाद इसे कई बार नीलाम किया गया। पहले इसे शेख सऊद बिन मोहम्मद अल थानी ने खरीदा और 2014 में इसे दोबारा 216 करोड़ रुपये में नीलाम किया गया था।

#3 रोलेक्स पॉल न्यूमैन डेटोना दिग्गज अभिनेता और मोटरस्पोर्ट के शौकीन पॉल न्यूमैन अपने रेसिंग करियर के दौरान एक दुर्लभ रोलेक्स डेटोना घड़ी पहनते थे। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी की इसे 'पॉल न्यूमैन' डेटोना नाम दे दिया गया। उनके द्वारा पहनी जाने वाली रोलेक्स डेटोना ने नीलामी में आते ही धूम मचा दी थी। इसे 26 अक्टूबर, 2017 को न्यूयॉर्क में नीलाम किया गया था। इसकी कीमत 160 करोड़ रुपये से ज्यादा लगी थी, जिसके बाद यह रोलेक्स की सबसे महंगी घड़ी बन गई।

#4 पाटेक फिलिप स्टेनलेस स्टील इस सूची में चौथा स्थान भी पाटेक फिलिप की घड़ी का है, जो स्टेनलेस स्टील मॉडल है। इसे 2016 में जिनेवा में फिलिप नीलामी के दौरान 100 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर बेचा गया था। इसके बाद कुछ समय तक यह दुनिया की सबसे महंगी घड़ी भी कहलाई थी। यह एक ऐसी घड़ी है, जिसमें शाश्वत कैलेंडर और क्रोनोग्राफ दोनों लगे हैं। यह स्टील में निर्मित कुल 4 मॉडलों में से एक है, जिसे 1941 में बनाया गया था।