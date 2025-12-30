नीलामी में बिकने वाले 5 सबसे महंगे रत्न, जिनकी कीमत उड़ा देगी आपके होश

रत्न हर महिला के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, फिर चाहे वे हीरे हों या नीलम। ये सदियों से धन, विलासिता और हैसियत का प्रतीक रहे हैं। यही कारण है कि लोग इन पर लाखों क्या, करोड़ों रुपये खर्च करने से भी नहीं कतराते हैं। आज के लेख में हम आपको नीलामी में बिकने वाले दुनिया के 5 सबसे महंगे रत्नों के बारे में बताएंगे। इनकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।

#1 पिंक स्टार हीरा सफेद हीरे तो आपने देखे होंगे, लेकिन गुलाबी हीरों की सुंदरता देखते ही बनती है। ऐसा ही एक गुलाबी हीरा है 'द पिंक स्टार', जो नीलामी में बिकने वाला अब तक का सबसे महंगा रत्न है। इसके विशाल आकार, गुलाबी चमक और फ्लॉलेस बनावट ने इसे इतना कीमती बनाया है। इसे 2017 में हांगकांग में सोथबी द्वारा 640 करोड़ रुपये में बेचा गया था। 59.60 कैरट के इस हीरे को डी बीयर्स ने 1999 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा था।

#2 ओपेनहाइमर ब्लू इस सूची में दूसरा स्थान 'द ओपेनहाइमर ब्लू' को मिला है। यह नीला हीरा एक प्लैटिनम की अंगूठी में लगा है, जिसके दोनों तरफ ट्रेपेज के आकार के हीरे जड़े हैं। यह 14.62 कैरट का है और इसे 2016 में जिनेवा में क्रिस्टीज द्वारा 516.95 करोड़ रुपये में नीलाम किया गया था। इसे 20वीं सदी में डी बीयर्स कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका में खनन करके निकाला था। कंपनी के मालिक फिलिप ओपेनहाइमर ने यह अपनी पत्नी को भेंट किया था।

Advertisement

#3 मेमोरी ऑफ ऑटम लीव्स और ड्रीम ऑफ ऑटम लीव्स आम तौर पर दोनों कानों में एक ही रंग और डिजाइन की बालियां पहनी जाती हैं। हालांकि, 'मेमोरी ऑफ ऑटम लीव्स' और 'ड्रीम ऑफ ऑटम लीव्स' बालियां अलग हो कर भी एक दूसरे को कॉम्पलिमेंट करती हैं। ये दोनों एक ही जोड़ी की झुमकियां हैं, जिनमें से एक में नीला हीरा और एक में गुलाबी हीरा लगा है। इन नाशपाती के आकार के हीरों को 2017 में सोथबी ने 516.05 करोड़ रुपये में बेचा था।

Advertisement

#4 विंस्टन पिंक लेगेसी 'विंस्टन पिंक लेगेसी' एक दुर्लभ गुलाबी हीरा है, जो 18.96 कैरेट का है। यह एक अंगूठी में जड़ा हुआ है और इसके दोनों तरफ हीरे भी लगे हैं। इसे 2018 में क्रिस्टीज की नीलामी में हैरी विंस्टन ने 455 करोड़ रुपये में खरीदा था। इसे 1918 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था और इसका आकार और रंग इसे दुर्लभ बनाता है। बिकने से पहले यह ओपेनहाइमर परिवार के संग्रह का हिस्सा हुआ करता था।