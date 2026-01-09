LOADING...
होम / खबरें / अजब-गजब की खबरें / अपने अनोखे रूप से विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले जानवर, जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल
अपने अनोखे रूप से विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले जानवर, जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल
अपने रूप से विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले जानवर

अपने अनोखे रूप से विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले जानवर, जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल

लेखन सयाली
Jan 09, 2026
08:39 am
क्या है खबर?

यह बात कई बार साबित हो चुकी है कि बेजुबान जानवर भी सही प्रशिक्षण के साथ विश्व रिकॉर्ड बना सकते हैं। हालांकि, कुछ अनोखे दिखने वाले जानवर अपने रूप के चलते भी अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवा चुके हैं। आज के लेख में हम ऐसे ही 5 जानवरों के बारे में बताने वाले हैं। इनका आकार और रूप इतना अनोखा है कि इनके जैसा पूरी दुनिया में दूसरा कोई जानवर नहीं है।

#1

दुनिया की सबसे बड़ी भैंस

एक औसत भैंस की लंबाई 150-180 सेंटीमीटर होती है। हालांकि, दुनिया की सबसे बड़ी भैंस 6 फीट 0.8 इंच यानि 185 सेंटीमीटर की है। इसका नाम किंग कोंग है, जो 'दुनिया की सबसे बड़ी भैंस' है। थाईलैंड के नाखोन रत्चासिमा के निनलानी फार्म में रहने वाली यह भैंस एक आम भैंस से 50 सेंटीमीटर लंबी है। किंग कोंग का शरीर भले ही विशाल है, लेकिन उसका स्वाभाव बेहद चंचल और मिलनसार है।

#2

दुनिया का सबसे लंबा कुत्ता

ग्रेट डेन बड़े कुत्ते होते हैं, जिनमें नर 76-81 सेंटीमीटर और मादा 71-76 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। हालांकि, अमेरिका में एक विशाल ग्रेट डेन रहता था, जो 111.8 सेंटीमीटर लंबा था। यह दुनिया का सबसे लंबा कुत्ता है, जिसका नाम जिउस था। उसे 2011 में यह शीर्षक दिया गया था, लेकिन निधन के बाद भी कोई उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। वर्तमान में सबसे लंबे जीवित कुत्ते का रिकॉर्ड रिजी नाम के ग्रेट डेन को मिला है।

Advertisement

#3

सबसे लंबी पूंछ वाली बिल्ली

मेन कून नस्ल की बिल्ली की पूंछ आमतौर पर 12 से 18 इंच लंबी होती है। हालांकि, इसी नस्ल की पगस्लि एडम्स नाम की एक बिल्ली की पूंछ 18.5 इंच लंबी है। इसके चलते उसे 'दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाली जीवित बिल्ली' का खिताब मिला है। पगस्लि महज 2 साल का है, लेकिन उसकी लंबी पूंछ उसे बड़ा दिखाती है। उसकी मालकिन अमांडा का कहना है कि वह हमेशा से ही अपनी शानदार पूंछ के लिए जाना जाता है।

Advertisement

#4

दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता

दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता पर्ल नाम का मादा चिहुआहुआ है, जो फ्लोरिडा में रहती है। वह 3.59 इंच लंबी है, यानि वह एक आइसक्रीम स्टिक से भी छोटी है। पर्ल का शरीर एक डॉलर की नोट और टीवी के रिमोट तक से छोटा है, जो उसे सबसे खास बनाता है। पर्ल मिरेकल मिली नाम के चिहुआहुआ की बहन की बेटी है, जिसके नाम पहले यह रिकॉर्ड दर्ज था। पर्ल की मालकिन वैनेसा सेम्लर उसे पा कर बहुत खुश हैं।

#5

सबसे लंबे कानों वाला कुत्ता

अमेरिका में लोउ नाम का एक कुत्ता रहता है, जिसके कान एक नापने वाली स्केल से भी लंबे हैं। यह कूनहाउंड नस्ल का है, जिसे 'दुनिया के सबसे लंबे कान वाले कुत्ते' का खिताब मिला है। उसके प्रत्येक कान का माप 34 सेमी है। लोउ का नाम गिनीज बुक में 2022 में शामिल हुआ था, जब वह 3 साल की थी। पेज ओल्सेन नाम की महिला ने लोउ को गोद लिया है और वह उसकी वजह से मशहूर हैं।

Advertisement