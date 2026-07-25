भारत ने सीरीज में बनाई हुई है अजेय बढ़त (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

जिम्बाब्वे बनाम भारत: तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

लेखन अंकित पसबोला 08:36 pm Jul 25, 202608:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को हराते हुए सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई हुई है। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 26 जुलाई को हरारे में ही खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली मेहमान टीम के पास आखिरी मैच को जीतते हुए सीरीज को क्लीन स्वीप करने का शानदार मौका होगा। ऐसे में आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।