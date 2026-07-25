अभिषेक ने लिए 3 विकेट (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

जिम्बाब्वे बनाम भारत: अभिषेक शर्मा ने दूसरे टी-20 में लिए 3 विकेट, किया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन

लेखन अंकित पसबोला 08:35 pm Jul 25, 202608:35 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 90 रन से हराते हुए सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई। हरारे में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 220 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम सिर्फ 129 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 3 विकेट लिए। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।