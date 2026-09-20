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जिम्बाब्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया: जोश इंग्लिश ने वनडे करियर का दूसरा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े 
जोश इंग्लिश ने शानदार शतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

जिम्बाब्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया: जोश इंग्लिश ने वनडे करियर का दूसरा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े 

लेखन आदर्श कुमार
Sep 20, 2026
08:25 pm
क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शानदार शतकीय पारी (103 रन) खेली। ये उनके वनडे करियर का दूसरा ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 94 गेंदों में पूरा किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ इंग्लिश के वनडे करियर का यह पहला शतक रहा। उनकी इस शानदार पारी के दम पर ही ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से जीत मिली। उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी

ऐसी रही इंग्लिश की पारी और साझेदारी 

ऑस्ट्रेलिया मैच में 272 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी।

कंगारू टीम को मैच में शुरूआती झटके लगे। मिचेल मार्श (8), ट्रेविस हेड (6), कुपर कॉनॉली (21) जल्दी पवेलियन लौट गए।

यहां से इंग्लिश ने पारी संभाली। उन्होंने कुपर कॉनॉली के साथ मिलकर 58 गेंदों में 52 रन की साझेदारी निभाई।

इसके बाद एलेक्स कैरी के साथ 78 गेंदों में 85 रन जोड़े। वह 102 गेंदों में 103 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 11 चौके निकले।

रन

इंग्लिश ने पूरे किए 1,000 वनडे रन 

अपनी इस पारी के दौरान इंग्लिश ने 1,000 वनडे रन भी पूरे किए। उन्होंने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2022 में खेला था।

अब तक उन्होंने 42 मुकाबले खेले हैं और इसकी 38 पारियों में 32 से ज्यादा की औसत से 1,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 6 अर्धशतक भी निकले हैं।

अपने वनडे करियर में इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन (216) पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।

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फॉर्म

अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इंग्लिश

2026 में इंग्लिश ने 9 वनडे खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 41 की औसत से 320 से अधिक रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 89.13 की रही है।

उनके बल्ले से एक शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं।

साल 2025 में भी इंग्लिश अच्छे फॉर्म में थे। उन्होंने 7 मुकाबलों की 5 पारियों में 61.25 की औसत से 245 रन बनाए थे।

उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला था। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 120* रन था।

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