जोश इंग्लिश ने शानदार शतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

जिम्बाब्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया: जोश इंग्लिश ने वनडे करियर का दूसरा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 08:25 pm Sep 20, 202608:25 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शानदार शतकीय पारी (103 रन) खेली। ये उनके वनडे करियर का दूसरा ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 94 गेंदों में पूरा किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ इंग्लिश के वनडे करियर का यह पहला शतक रहा। उनकी इस शानदार पारी के दम पर ही ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से जीत मिली। उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।