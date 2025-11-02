जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज ने अर्धशतक जड़ते हुए पूरे किए 2,000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन

बल्लेबाजी कैसी रही गुरबाज की पारी और साझेदारी? टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगान टीम को गुरबाज और इब्राहिम जादरान (60) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों पहले विकेट के लिए 94 गेंदों में 159 रन जोड़कर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने के रास्ता बनाया। इस दौरान गुरबाज ने अपना अर्धशतक पूरा किया और तेजी से शतक की ओर बढ़े, लेकिन महज 8 रन से शतक से चूक गए। उन्होंने 48 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों से 92 रन बनाए।

उपलब्धि गुजबाज 2,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले तीसरे अफगानी अपनी पारी का 25वां रन बनाते ही गुरबाज ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 2,000 रन भी पूरे कर लिए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल तीसरे अफगानी बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले मोहम्मद नबी (2,862) और मोहम्मद शहजाद (2,605) ही यह उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। गुरबाज 2,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज अफगानी बल्लेबाज भी बने हैं। इस मामले में शहजाद शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 68 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था।