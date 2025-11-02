जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज ने अर्धशतक जड़ते हुए पूरे किए 2,000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन

LOADING...
जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज ने अर्धशतक जड़ते हुए पूरे किए 2,000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन

Nov 02, 2025
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (92) खेली। यह उनके टी-20 करियर का 11वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा ही अर्धशतक रहा। उनकी इस पारी की बदौलत ही अफगान टीम मैच में 210/3 का मजबूत स्कोर खड़ा करने में सफल रही। आइए गुरबाज की पारी और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।

कैसी रही गुरबाज की पारी और साझेदारी?

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगान टीम को गुरबाज और इब्राहिम जादरान (60) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों पहले विकेट के लिए 94 गेंदों में 159 रन जोड़कर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने के रास्ता बनाया। इस दौरान गुरबाज ने अपना अर्धशतक पूरा किया और तेजी से शतक की ओर बढ़े, लेकिन महज 8 रन से शतक से चूक गए। उन्होंने 48 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों से 92 रन बनाए।

गुजबाज 2,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले तीसरे अफगानी

अपनी पारी का 25वां रन बनाते ही गुरबाज ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 2,000 रन भी पूरे कर लिए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल तीसरे अफगानी बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले मोहम्मद नबी (2,862) और मोहम्मद शहजाद (2,605) ही यह उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। गुरबाज 2,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज अफगानी बल्लेबाज भी बने हैं। इस मामले में शहजाद शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 68 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था।

कैसा रहा है गुराबज का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?

गुरबाज ने 2019 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 80 मैचों में 25.83 की औसत और 134.83 की स्ट्राइक रेट से 2,067 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 11 अर्धशतकों के अलावा एक शतक भी जड़ा हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 100 रन का रहा है। उन्होंने 35 विदेशी मैचों में 23.34 की औसत से 817 रन बनाए हैं। वहीं, 45 तटस्थ मैचों में 1,250 रन बनाए हैं।