महिला वनडे विश्व कप: फाइनल के इतिहास में 50+ रन बनाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 87 रन की पारी खेली। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में वह अपने पहले वनडे शतक से चूक गई। इसके साथ ही वह विश्व कप फाइनल के इतिहास में 50+ रन की पारी खेलने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 शफाली वर्मा (21 साल और 278 दिन, 2025) टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को शफाली और स्मृति मंधाना (45) की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 104 रन जोड़े। यहां मंधाना आउट हो गई। 21 वर्षीय शफाली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद शफाली ने जेमिमा रोड्रिगेज के साथ दूसरे विकेट के लिए 66 रनों साझेदारी निभाई। शफाली पारी में 78 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 87 रन बनाकर आउट हुई।

जानकारी विश्व कप फाइनल में सर्वोच्च स्कोर वाली भारतीय शफाली विश्व कप फाइनल में सर्वोच्च पारी खेलने वाली बल्लेबाज बनी हैं। उन्होंने पूनम राउत का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2017 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 86 रन बनाए थे।

#2 जेस डफिन (23 साल और 235 दिन, 2013) ऑस्ट्रेलिया की जेफ डफिन ने विश्व कप 2013 के फाइनल में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। उन्होंने 23 साल की उम्र में 76 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 75 रन की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत कंगारू टीम ने 259/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में कैरेबियाई टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 145 रन पर ही सिमट गई थी।