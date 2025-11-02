अफगानिस्तान ने तीसरे टी-20 मैच में जिम्बाब्वे को हराया, 3-0 से जीती सीरीज

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी टी-20 मैच में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 9 रन से हराया। हरारे में खेले गए मैच में अफगान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210/3 का स्कोर बनाया। विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 201 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ ही अफगान टीम ने सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती अफगान टीम अफगानिस्तान से पारी की शुरुआत करने आए रहमानुल्लाह गुरबाज (92) और इब्राहिम जादरान (60) ने अर्धशतक लगाए। इसके बाद सेदिकुल्लाह अटल ने 15 गेंदों में 35 रन की उपयोगी पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। जवाब में डायोन मायर्स (4) और ब्रेंडन टेलर (5) के जल्दी आउट होने के बाद ब्रायन बेनेट (47) और सिकंदर रजा (51) ने पारी को संभाला। संकट में रयान बर्ल (37) ने भी संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

गुरबाज गुरबाज ने पूरे किए 2,000 रन गुरबाज ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 11वां अर्धशतक लगाया। वह अपने दूसरे शतक से चूक गए और 92 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 48 गेंदों का सामना किया, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के लगाए। गुरबाज टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2,000 से ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे अफगान बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने अपना 25वां रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल की। क्रिकइन्फो के अनुसार, उनसे पहले मोहम्मद नबी (2,862) और मोहम्मद शहजाद (2,605) ऐसा कर चुके हैं।

जादरान जादरान ने पूरे किए अपने 1,500 टी-20 रन जादरान ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 13वां अर्धशतक लगाया। वह 49 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 60 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 1,500 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। उनके नाम अब 58 मैचों की इतनी ही पारियों में 30.54 की औसत और 110.88 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,558 रन हो गए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 72* रन रहा है।