महिला वनडे विश्व कप 2025, फाइनल: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 299 रनों का लक्ष्य

पारी ऐसी रही भारतीय टीम की पारी मैच में भारतीय टीम की शुरुआत कमाल की रही। स्मृति मंधाना और शफाली ने पहले विकेट के लिए 106 गेंदों में 104 रन की साझेदारी निभाई। मंधाना 58 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुईं। दूसरे विकेट के लिए शफाली और जेमिमा रोड्रिगेज ने 61 गेंदों में 62 रन जोड़े। आखिरी ओवरों में दीप्ति शर्मा (58*) और ऋचा घोष (34) ने भारतीय टीम की पारी संभाली और टीम का स्कोर 298/7 तक ले गए।

पारी शफाली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक शफाली ने मैच में 78 गेंदों का सामना किया और 87 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 111.54 की रही। यह उनके वनडे करियर का 5वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। वह अब तक 31 मैचों में 25 से अधिक की औसत और 86 से अधिक की स्ट्राइक रेट 741 रन बना चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर इसी मैच में आया है।

उपलब्धि विश्व कप फाइनल में शतकीय साझेदारी करने वाली दूसरी सलामी जोड़ी इस मैच में शफाली और मंधाना ने शतकीय साझेदारी करते हुए बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली। यह जोड़ी वनडे विश्व कप फाइनल में शतकीय साझेदारी करने वाली दूसरी सलामी जोड़ी है। इससे पहले यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की रशेल हेन्स और एलिसा हीली के ही नाम दर्ज था। उन्होंने वनडे विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में 160 रनों की शानदार साझेदारी दर्ज करके यह उपलब्धि हासिल की थी।

रिकॉर्ड मंधाना ने ये रिकॉर्ड किया अपने नाम मंधाना अब एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं। उनके अब 9 पारियों में 434 रन हो गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2017 में 9 पारियों में 409 रन बनाए थे। सूची में पूनम राउत (381 रन, 2017) तीसरे नंबर पर हैं। पारी का 21 रन बनाते ही वह एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गईं।