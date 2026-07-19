जिम्बाब्वे के लिए इन खिलाड़ियों ने खेले हैं सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के इतिहास में कई खिलाड़ियों ने लंबे समय तक टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। इन खिलाड़ियों ने न केवल अपने शानदार प्रदर्शन से कई यादगार जीत दिलाईं, बल्कि सालों तक टीम की रीढ़ भी बने रहे। सिकंदर रजा अब इस टीम के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। आइए जिम्बाब्वे के उन शीर्ष खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने टीम के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं।
#1
सिकंदर रजा (314 मैच)
सिकंदर ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2013 में खेला था। उन्होंने 314 मैच खेले हैं और 9,000 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से 9 शतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन रहा है।
इस खिलाड़ी ने 31 से ज्यादा की औसत से बल्लेबाजी की है। वहीं, गेंदबाजी में उन्होंने 243 विकेट अपने नाम किए हैं।
उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/113 का रहा है।
#2
हैमिल्टन मसाकाद्जा (313 मैच)
जिम्बाब्वे के पूर्व स्टार खिलाड़ी हैमिल्टन मसाकाद्जा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
उन्होंने 2001 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2019 में खेलते हुए नजर आए थे।
उन्होंने 313 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले। इस दौरान 27.90 की औसत से 9,543 रन बनाने में सफल रहे। उनकी औसत 27.90 की रही थी।
उनके बल्ले से 10 शतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 178* रन था। इस खिलाड़ी ने 57 विकेट भी अपने नाम किए थे।
#3
ब्रेंडन टेलर (303 मैच)
ब्रेंडन टेलर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2004 में अपना पहला मैच खेला था। टेलर ने 303 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और 10,340 रन बनाने में सफल रहे।
उन्होंने 33.57 की औसत से बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से 18 शतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 171 रन रहा।
इस खिलाड़ी ने 10 विकेट भी लिए और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/54 का रहा।
टेलर ने 193 कैच लपके और 31 स्टंप आउट भी किए।
#4
ग्रांट फ्लावर (288 मैच)
जिम्बाब्वे के पूर्व दिग्गज ग्रांट फ्लावर इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 1992 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, जबकि 2010 में अपना आखिरी मुकाबला खेला।
उन्होंने अपने करियर में 288 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिनकी 332 पारियों में 32.03 की औसत से 10,028 रन बनाए।
इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक और 58 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 201 रन रहा।
गेंदबाजी में उन्होंने 129 विकेट लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/32 का था।