सिकंदर रजा इस सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं (तस्वीर: एक्स/@ZimCricketv)

जिम्बाब्वे के लिए इन खिलाड़ियों ने खेले हैं सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 06:52 pm Jul 19, 202606:52 pm

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के इतिहास में कई खिलाड़ियों ने लंबे समय तक टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। इन खिलाड़ियों ने न केवल अपने शानदार प्रदर्शन से कई यादगार जीत दिलाईं, बल्कि सालों तक टीम की रीढ़ भी बने रहे। सिकंदर रजा अब इस टीम के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। आइए जिम्बाब्वे के उन शीर्ष खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने टीम के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं।