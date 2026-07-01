कर्टनी वॉल्श बने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच 

जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे ने इस साल

जिम्बाब्वे ने टी-20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को हराकर अपने समूह में शीर्ष स्थान हासिल किया था। टीम ने सुपर-8 में जगह बनाने के साथ ही 2028 संस्करण के लिए भी क्वालीफाई भी किया। इस बीच, जिम्बाब्वे क्रिकेट ने मुख्य कोच जस्टिन सैमन्स के नेतृत्व वाले कोचिंग स्टाफ को बरकरार रखने का फैसला किया है। डियोन इब्राहिम बल्लेबाजी कोच और स्टुअर्ट मात्सिकेन्येरी फील्डिंग एवं निचले क्रम के बल्लेबाजी कोच होंगे।