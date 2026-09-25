जहीर खान का CSK के साथ नया सफर, सचिन-धोनी के साथ बिताए पलों को किया याद

वीडियो में जहीर ने भारतीय क्रिकेट इतिहास के उन 3 सबसे बड़े मोड़ों को याद किया, जिन्होंने उनके करियर की दिशा तय की थी।

इसमें साल 2002 में लॉर्ड्स के मैदान पर ऐतिहासिक नेटवेस्ट ट्रॉफी की जीत, वनडे विश्व कप 2003 के फाइनल तक भारतीय टीम के सफर और वनडे विश्व कप 2011 में वानखेड़े स्टेडियम में ऐतिहासिक विश्व कप की ट्रॉफी जीतना शामिल है।

उस विश्व कप में वह सचिन, धोनी और युवराज के साथ विश्व विजेता बने थे।