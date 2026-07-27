वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी

लेखन भारत शर्मा 12:07 pm Jul 27, 202612:07 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को टी-20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में 35 रनों से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लिया। इस मुकाबले में युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 81 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने पहले मुकाबले में भी अर्धशतकीय पारी (50) खेली थी। ऐसे में उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' पुरस्कार से नवाजा गया। वह अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।