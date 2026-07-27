वैभव सूर्यवंशी 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं

भारतीय पुरुष क्रिकेट में 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी

लेखन भारत शर्मा 02:16 pm Jul 27, 202602:16 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को टी-20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में 35 रनों से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लिया। इस मुकाबले में सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 81 रन की शानदार पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार से भी नवाजा गया। वह अंतरराष्ट्रीय में 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं।