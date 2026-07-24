टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

सूर्यवंशी ने जिब्राल्टर के लुई ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा। अगस्त 2021 में माल्टा के खिलाफ, 16 साल और 56 दिन की उम्र में ब्रूस ने 53 गेंदों पर 60 रन बनाए थे।

पारी की शुरुआत करते हुए ब्रूस ने 5 चौके लगाए और जिब्राल्टर का स्कोर 148/5 तक पहुंचाया था। इसके बावजूद उनकी टीम को 8 विकेट से हार मिली थी।

इसके ठीक एक दिन बाद वैलेटा कप में माल्टा के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने एक और अर्धशतक लगाया था।