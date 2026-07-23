वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक लगाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 50 रन की पारी खेली। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने। उन्होंने पूर्ण सदस्यीय टीमों के खिलाड़ियों में अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 17 साल की उम्र में जिम्बाब्वे के ही खिलाफ अर्धशतक लगाया था।
पारी
जोरदार रही सूर्यवंशी की पारी
पारी की शुरुआत करते हुए सूर्यवंशी ने दूसरे ओवर में 2 छक्के और एक चौका लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए।
अपने चिर-परिचित अंदाज में उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
वह 19 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके और इतने ही छक्के शामिल रहे।
उनकी पारी का अंत रिचर्ड नगारवा ने किया। उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 45 रन भी जोड़े।
आंकड़े
अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज
क्रिकबज के मुताबिक, 15 साल और 118 दिन की उम्र में सूर्यवंशी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पहला अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए।
उन्होंने जिब्राल्टर के लुई ब्रूस (16 वर्ष और 56 दिन) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।
इस सूची में इंडोनेशिया के केविन चड्ढा (16 वर्ष और 76 दिन) और सिएरा लियोन के अलुसीन तुरे (16 वर्ष और 89 दिन) अन्य बल्लेबाज हैं।
भारतीय
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक वाले सबसे युवा भारतीय
सूर्यवंशी अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने।
उन्होंने सचिन तेंदुलकर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि तेंदुलकर ने 16 साल और 213 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाया था।
वहीं, पार्थिव पटेल (18 साल और 299 दिन) और युवराज सिंह (18 साल और 300 दिन) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले अन्य युवा भारतीय हैं।
करियर
ऐसा है सूर्यवंशी का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे के दौरान अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के बाद 3 मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ क्रमश: 14, 13 और 15 के स्कोर किए।
खराब प्रदर्शन और इंग्लैंड में भारत की शर्मनाक हार के बाद सूर्यवंशी को खूब आलोचना का सामना करना पड़ा था।
उन्होंने अपनी चौथी पारी में अर्धशतक लगाया है।
वह अब तक 4 पारियों में 209.09 की स्ट्राइक रेट से 92 रन बना चुके हैं।