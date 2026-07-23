वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने  

पारी की शुरुआत करते हुए सूर्यवंशी ने दूसरे ओवर में 2 छक्के और एक चौका लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए।

अपने चिर-परिचित अंदाज में उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

वह 19 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके और इतने ही छक्के शामिल रहे।

उनकी पारी का अंत रिचर्ड नगारवा ने किया। उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 45 रन भी जोड़े।