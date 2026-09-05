टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने टी-20 त्रिकोणीय सीरीज में नामीबिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 101 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक रहा। उनकी पारी की मदद से प्रोटियाज टीम को 11 रन से जीत मिली। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले (पूर्ण सदस्यीय देशों के खिलाड़ी) सबसे युवा बल्लेबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
लुआन-ड्रे प्रिटोरियस (20 साल और 161 दिन)
प्रिटोरियस ने 20 साल और 161 दिन की उम्र में अपना पहला शतक लगाया।
उन्होंने कॉनर एस्टरहुइन (88) के साथ पहले विकेट के लिए 156 रन की साझेदारी हुई।
प्रिटोरियस ने 53 गेंदों पर नाबाद 101 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 8 छक्के लगाए।
उनकी पारी की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 228/4 का स्कोर बनाया।
जवाब में नामीबिया की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 217 रन ही बना सकी।
#2
हजरतुल्लाह जजई (20 साल और 337 दिन)
इससे पहले यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई के नाम था, जिन्होंने 20 साल और 337 दिन की उम्र में शतक लगाया था।
इस बाएं हाथ के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 2019 में देहरादून में आयरलैंड के खिलाफ 62 गेंदों पर नाबाद 162 रन बनाए।
उन्होंने 11 चौके और 16 छक्के लगाए, जिससे अफगानिस्तान का स्कोर 278/3 तक पहुंचा था।
जवाब में आयरलैंड की टीम 194/6 का स्कोर ही बना सकी थी।
#3
यशस्वी जायसवाल (21 साल और 279 दिन)
भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल तीसरे स्थान पर हैं, क्योंकि उन्होंने 21 साल और 279 दिन की उम्र में अपना पहला शतक लगाया।
हांगझोऊ में 2023 एशियाई खेलों के नेपाल के खिलाफ भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।
जायसवाल ने ऐतिहासिक शतक लगाया और भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 202 रन बनाए।
उन्होंने 49 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे,और भारत ने यह मुकाबला 23 रनों से जीता था।
#4
ब्रायन बेनेट (21 साल और 324 दिन)
जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने 2018 में टी-20 विश्व कप अफ्रीका रीजन फाइनल में तंजानिया के खिलाफ शतक लगाया था।
21 साल और 324 दिन की उम्र में उन्होंने 60 गेंदों में 111 रन बनाए थे। अपनी पारी में उन्होंने 15 चौके और 2 छक्के लगाए थे।
यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक साबित हुआ था।
जिम्बाब्वे ने उस मैच में जोरदार जीत दर्ज की थी।