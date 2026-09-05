टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज 

भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल तीसरे स्थान पर हैं, क्योंकि उन्होंने 21 साल और 279 दिन की उम्र में अपना पहला शतक लगाया।

हांगझोऊ में 2023 एशियाई खेलों के नेपाल के खिलाफ भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

जायसवाल ने ऐतिहासिक शतक लगाया और भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 202 रन बनाए।

उन्होंने 49 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे,और भारत ने यह मुकाबला 23 रनों से जीता था।