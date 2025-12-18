अस्पताल से अपने घर वापस लौटे यशस्वी जायसवाल, वजन हुआ कम
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की ओर से हिस्सा ले रहे थे। पुणे में राजस्थान के खिलाफ मैच के बाद उन्हें पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब खबर है कि जायसवाल अस्पताल से अपने घर मुंबई लौट आए हैं। उन्हें 7 से 10 दिन के आराम की सलाह दी गई है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
वजन
जायसवाल का 2 किलो से ज्यादा वजन हुआ कम
जायसवाल को मैच के दौरान पेट में ऐंठन महसूस हुई, जो मुकाबले के बाद और बढ़ गई। इसके बाद उन्हें पिंपरी-चिंचवड स्थित आदित्य बिड़ला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस (फूड पॉइजनिंग के कारण पेट और आंतों में सूजन) होने की पुष्टि की थी। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जायसवाल के वजन में 2 किलो से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है।
विजय हजारे ट्रॉफी
विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती मैचों से हो सकते हैं बाहर
मुंबई अपना अभियान 24 दिसंबर को सिक्किम के खिलाफ शुरू करेगा। जायसवाल के पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ विजय हजारे ट्रॉफी में ओपनिंग करने की उम्मीद थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सूत्र के हवाले से लिखा, "विजय हजारे ट्रॉफी के पहले कुछ मैचों में उनके खेलने की स्थिति अनिश्चित है। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे भी हैं और उनके उस सीरीज की टीम में होने की संभावना है।"
न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी करेंगे जायसवाल
जायसवाल की न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी करने की उम्मीद है। बता दें कि न्यूजीलैंड को भारत दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इसका पहला मुकाबला 11 जनवरी, 2026 को खेला जाएगा। ऐसे में जायसवाल के पास पास फिटनेस हासिल करने का भी पर्याप्त मौका होगा। उन्होंने टेस्ट और वनडे टीम में अपनी जगह पक्की की है। हालांकि, टी-20 वह अब तक अपनी जगह पक्की करने में नाकाम रहे हैं।
फॉर्म
शानदार फॉर्म में चल रहे हैं यशस्वी
यशस्वी हाल के समय में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 48.33 की औसत और 168.6 के स्ट्राइक रेट से 145 रन बनाए हैं। उन्होंने हरियाणा के खिलाफ मुकाबले में 101 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में उन्होंने अपना पहला शतक भी जड़ा था। उन्होंने विशाखापत्तनम वनडे में नाबाद 116* रन बनाए थे।