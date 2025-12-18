अस्पताल से अपने घर वापस लौटे यशस्वी जायसवाल, वजन हुआ कम

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की ओर से हिस्सा ले रहे थे। पुणे में राजस्थान के खिलाफ मैच के बाद उन्हें पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब खबर है कि जायसवाल अस्पताल से अपने घर मुंबई लौट आए हैं। उन्हें 7 से 10 दिन के आराम की सलाह दी गई है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

वजन जायसवाल का 2 किलो से ज्यादा वजन हुआ कम जायसवाल को मैच के दौरान पेट में ऐंठन महसूस हुई, जो मुकाबले के बाद और बढ़ गई। इसके बाद उन्हें पिंपरी-चिंचवड स्थित आदित्य बिड़ला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस (फूड पॉइजनिंग के कारण पेट और आंतों में सूजन) होने की पुष्टि की थी। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जायसवाल के वजन में 2 किलो से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है।

Advertisement

न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी करेंगे जायसवाल जायसवाल की न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी करने की उम्मीद है। बता दें कि न्यूजीलैंड को भारत दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इसका पहला मुकाबला 11 जनवरी, 2026 को खेला जाएगा। ऐसे में जायसवाल के पास पास फिटनेस हासिल करने का भी पर्याप्त मौका होगा। उन्होंने टेस्ट और वनडे टीम में अपनी जगह पक्की की है। हालांकि, टी-20 वह अब तक अपनी जगह पक्की करने में नाकाम रहे हैं।

Advertisement