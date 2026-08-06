पाकिस्तान ने जीता दूसरा टेस्ट (तस्वीर: एक्स/@ICC)

वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की दूसरे टेस्ट में जीत के बाद WTC 2025-27 की अंक तालिका

लेखन अंकित पसबोला 08:56 am Aug 06, 202608:56 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराया। जीत के लिए मिले 75 रन के लक्ष्य को मेहमान टीम ने आसानी से हासिल किया। बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम ने 2 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबरी पर समाप्त किया। इस जीत के बाद पाकिस्तान को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका पर फायद हुआ है। आइए इस तालिका पर एक नजर डालते हैं।