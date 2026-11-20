पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में शानदार जीत मिली (फाइल तस्वीर)

WTC अंक तालिका: श्रीलंका को हराकर भी आखिरी पायदान पर पाकिस्तान, जानिए बाकी टीमों का हाल

लेखन आदर्श कुमार 01:56 pm Nov 20, 202601:56 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मेजबान टीम ने 90 रन का लक्ष्य महज 13 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के बावजूद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में पाकिस्तान आखिरी स्थान पर ही रहेगी। हालांकि, उनके खाते में 12 अंक जोड़े गए।