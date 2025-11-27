WPL 2026 नीलामी: जानिए किस टीम ने रेणुका सिंह को 60 लाख रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को 60 लाख रुपये में गुजरात जायंट्स (GG) ने खरीदा है। इस खिलाड़ी ने अपना बेस प्राइस 40 लाख रुपये तय किया हुआ था। रेणुका पहले 3 संस्करण में RCB के लिए खेलीं थी। ये खिलाड़ी ने हाल ही में वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहीं थी। उन्होंने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2021 में खेला था।
करियर
ऐसा रहा है रेणुका का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
रेणुका ने अब तक भारतीय टीम के लिए 54 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 53 पारियों में 21.74 की उम्दा औसत के साथ 58 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/15 का रहा है। इस खिलाड़ी ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 6.37 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है।
जानकारी
ऐसा रहा है रेणुका का WPL करियर
रेणुका ने WPL में 23 मुकाबले खेले हैं। इसकी 23 पारियों में उन्होंने 8.34 की इकॉनमी रेट से सिर्फ 13 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/23 का रहा है। WPL 2025 में उन्होंने 7 मैच में 10 विकेट लिए थे।