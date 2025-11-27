रेणुका सिंह RCB के लिए खेली हैं

WPL 2026 नीलामी: जानिए किस टीम ने रेणुका सिंह को 60 लाख रुपये में खरीदा

लेखन आदर्श कुमार 03:55 pm Nov 27, 202503:55 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को 60 लाख रुपये में गुजरात जायंट्स (GG) ने खरीदा है। इस खिलाड़ी ने अपना बेस प्राइस 40 लाख रुपये तय किया हुआ था। रेणुका पहले 3 संस्करण में RCB के लिए खेलीं थी। ये खिलाड़ी ने हाल ही में वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहीं थी। उन्होंने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2021 में खेला था।