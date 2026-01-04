WPL 2026: यूपी वारियर्स ने मेग लैनिंग को नियुक्त किया अपना नया कप्तान
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 से पहले यूपी वारियर्स (UPW) ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मेग लैनिंग को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। नए संस्करण से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से रिटेन न किए जाने के बाद लैनिंग को WPL नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने 1.9 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अपने साथ जोड़ा था। 7 विश्व कप खिताब जीत चुकीं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी लैनिंग ने कैपिटल्स को लगातार 3 डब्ल्यूपीएल WPL तक पहुंचाया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें आधिकारिक वीडियो पोस्ट
The Blueprint of Success. The Icon of Leadership. Captain 𝐌𝐄𝐆 👑💛#UPWarriorz #UttarDega #TATAWPL #MegLanning pic.twitter.com/hJho7auTc4— UP Warriorz (@UPWarriorz) January 4, 2026
प्रतिक्रिया
लैनिंग ने कप्तानी मिलने पर क्या दी प्रतिक्रिया?
कप्तान नियुक्त किए जाने की घोषणा के बाद लैनिंग ने कहा, "यूपी वारियर्स की कप्तानी करना मेरे लिए सम्मान की बात है WPL अपने चौथे संस्करण में प्रवेश कर रही है। यह प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का एक समूह है जिसमें अंतरराष्ट्रीय अनुभव और भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है।" उन्होंने कहा, "मैं आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे और ट्रॉफी जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।"
प्रशंसा
कोच नायन की लैनिंग की प्रशंसा
UPW के मुख्य कोच अभिषेक नायर ने लैनिंग के नेतृत्व गुणों की प्रशंसा करते हुए उन्हें इस भूमिका के लिए आदर्श बताया है। उन्होंने कहा, "लैनिंग में अनुभव, स्पष्टता और शांत स्वभाव का एक दुर्लभ संयोजन है जो उन्हें एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अलग पहचान दिलाता है। खेल के बारे में उनकी समझ और उच्च दबाव वाले क्षणों को संभालने की उनकी क्षमता इस टूर्नामेंट में टीम के लिए बेहद अमूल्य साबित होने वाली है।"
जगह
एलिसा हीली का स्थान लेगी लैनिंग
लैनिंग ने टीम में एलिसा हीली का स्थान लिया है, जिन्हें मूल रूप से UPW की कप्तान नामित किया गया था, लेकिन चोट के कारण उन्हें यह भूमिका छोड़नी पड़ी। इसके बाद यह जिम्मेदारी दीप्ति शर्मा को सौंपी गई, जिन्होंने अस्थिर परिणामों और खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की समस्याओं से भरे चुनौतीपूर्ण दौर में टीम का नेतृत्व किया। लैनिंग ने WPL में अब तक 27 मैचों में 39.67 के औसत और 127.10 के स्ट्राइक रेट से 952 रन बनाए हैं।