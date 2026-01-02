WPL 2026: टूर्नामेंट के इतिहास में इन गेंदबाजों ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) ने बेहद कम समय में दुनिया की सबसे रोमांचक टी-20 लीगों में अपनी पहचान बनाई है। इस टूर्नामेंट में जहां दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली, वहीं गेंदबाजों ने भी अपने शानदार प्रदर्शन से मैचों का रुख बदला। दबाव में विकेट निकालने की कला ने कई गेंदबाजों को खास बनाया। ऐसे में आइए आगामी संस्करण से पहले WPL के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली गेंदबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।
#1
हेली मैथ्यूज (41 विकेट)
इस सूची में पहले स्थान पर मुंबई इंडियंस (MI) की स्टार खिलाड़ी हेली मैथ्यूज हैं। उन्होंने साल 2023 में अपना पहला मुकाबला खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 29 मैच खेले हैं और इसकी 29 पारियों में 17.56 की औसत से 41 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उन्होंने 7.24 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/5 का रहा है। इस खिलाड़ी ने 2 मेडन ओवर भी डाले हैं।
#2
अमेलिया केर (40 विकेट)
दूसरे स्थान पर भी MI की गेंदबाज अमेलिया केर हैं। इस स्टार स्पिन गेंदबाज ने अपना पहला मुकाबला साल 2023 के संस्करण में खेला था। उन्होंने अब तक 29 मुकाबले खेले हैं और इसकी 29 पारियों में 17.90 की औसत से 40 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/38 का रहा है। उन्होंने 7.64 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है।
#3
सोफी एक्लेस्टोन (36 विकेट)
इस सूची में तीसरे स्थान पर यूपी वारियर्स (UPW) की स्पिन गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन हैं। उन्होंने साल 2023 में अपना पहला WPL मैच खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 25 मुकाबले खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 18.38 की औसत से 36 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उन्होंने 6.68 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है। इस खिलाड़ी ने 1 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/13 का रहा है।
#4
जेस जोनासन (33 विकेट)
इस सूची में चौथे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स (DC) की गेंदबाज जेस जोनासन हैं। उन्होंने भी साल 2023 के संस्करण में अपना पहला मुकाबला खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 24 मैच खेले हैं और इसकी 24 पारियों में 20.75 की शानदार औसत के साथ 33 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/31 का रहा है।