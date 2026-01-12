WPL 2026: RCB ने UPW को हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 5वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने यूपी वारियर्स (UPW) को 9 विकेट से हरा दिया। ये इस संस्करण उसकी लगातार दूसरी जीत रही। इससे पहले उसे मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ जीत मिली थी। वहीं, UPW को लगातार दूसरे मुकाबले में हार मिली है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए UPW ने 143/5 रन का स्कोर बनाया था। जवाब में RCB ने एक विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया।
लेखा-जोखा
RCB ने इस तरह दर्ज की जीत
मैच में RCB ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यह सही साबित हुआ। उसने महज 50 रन के कुल स्कोर पर UPW के 5 विकेट गिरा दिए। हालांकि, इसके बाद दीप्ति शर्मा (45*) और डिएंड्रा डॉटिन (40*) ने बेहतरीन पारी खेलकर स्कोर को 143/5 तक पहुंचा दिया। जवाब में RCB ने सलामी बल्लेबाज ग्रेस हैरिस (85) और स्मृति मंधाना (47*) की पारियों से 12.1 ओवर में ही एक विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
बल्लेबाजी
दीप्ति और डॉटिन ने संभाली UPW की पारी
मैच में एक समय 50/5 के स्कोर से साथ जूझ रही UPW को दीप्ति और डॉटिन ने सहारा दिया। दोनों ने पहले संयम से बल्लेबाजी की और फिर तेजी से रन बनाते हुए स्कोर को 140 के पार पहुंचा दिया। दोनों के बीच नाबाद 93 रनों की साझेदारी हुई। दीप्ति 35 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के से 45 रन बनाकर नाबाद रही, जबकि डॉटिन ने 37 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के से 40 रन बनाए।
अर्धशतक
हैरिस ने खेली WPL करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी
RCB के लिए हैरिस ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके WPL करियर का चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 22 गेंदों में पूरा किया। वह 40 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों से 85 रन बनाकर आउट हुईं। उन्होंने मंधाना के साथ 137 रन की साझेदारी निभाई। उनके WPL में 24 मैचों में 34.55 की औसत और 148.28 की स्ट्राइक रेट से 691 रन हो गए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है।
उपलब्धि
पावरप्ले में सर्वाधिक रन बनाने वाली तीसरी बल्लेबाज बनी हैरिस
हैरिस पावरप्ले के बाद 24 गेंदों पर 55 रन बनाकर नाबाद थीं। वह WPL इतिहास में पावरप्ले में तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। पावरप्ले में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड GG की सोफी डिवाइन के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने रविवार (11 जनवरी, 2026) को DC के खिलाफ 27 गेंदों में 65 रन जड़े थे। इस सूची में शफाली वर्मा तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 2023 में GG के खिलाफ 23 गेंदों में 62 रन बनाए थे।
रिकॉर्ड
डॉटिन ने WPL में फेंका संयुक्त रूप से सबसे महंगा ओवर
मैच में UPW की गेंदबाज डॉटिन के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। उन्होंने अपने पहले और पारी के छठे ओवर में कुल 32 रन खर्च किए। यह WPL इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे महंगा ओवर रहा है। उन्होंने इस मामले में स्नेह राणा की बराबरी कर ली, जिन्होंने रविवार को गुजरात जायंट्स के खिलाफ एक ओवर में 32 रन लुटाए थे। डॉटिन के इस ओवर में 3 छक्के, 3 चौके, एक नोबॉल और एक वाइड बॉल रही।
निराशा
अर्धशतक पूरा नहीं कर पाई मंधाना
मैच में मंधाना नाबाद रहते हुए भी अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाई। दरअसल, जब वह 47 रन के निजी स्कोर पर थी, तब टीम को जीत के लिए 3 रनों की दरकार थी। सभी को उम्मीद थी कि वह चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगी, लेकिन दीप्ति की गेंद विकेटकीपर सही तरह से नहीं पकड़ पाई और बाई का चौका मिल गया। ऐसे में वह 32 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 47 रन पर नाबाद रहीं।
उपलब्धि
RCB ने बनाए दूसरे सबसे तेज 100 रन
मैच में RCB ने 7.5 ओवर में अपने 100 रन पूरे किए। यह WPL इतिहास में ओवर के हिसाब से दूसरे सबसे तेज 100 रन हैं। सबसे तेज 100 रन का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स (DC) के नाम दर्ज है, जिसने 2023 में गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ महज 7 ओवर में ही यह आंकड़ा पार कर लिया था। तीसरे नंबर पर भी RCB का कब्जा है, जिसने 2023 में ही GG के खिलाफ 8 ओवर में यह कारनामा किया था।