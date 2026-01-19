WPL 2026: RCB ने GG को हराकर दर्ज की लगातार 5वीं जीत, ये बने रिकॉर्ड्स

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 12वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात जायंट्स (GG) को 61 रन से हरा दिया। यह उसकी इस संस्करण में लगातार 5वीं जीत है। वहीं, GG को इस संस्करण तीसरी हार मिली है। RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178/6 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में GG की टीम पूरे ओवर खेलकर केवल 117/8 का स्कोर ही बना पाई। आइए इस मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा RCB ने इस तरह दर्ज की जीत मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी RCB की शुरुआत बेहद खराब रही। उसे 9 रन के कुल स्कोर पर 2 अहम झटके लग गए थे। इसके बाद कप्तान स्मृति मंधाना (26), गौतमी नाइक (73) और ऋचा घोष (27) ने स्कोर को 178/6 तक पहुंचाया। GG से काश्वी गौतम और कप्तान एशले गार्डनर ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में GG की टीम गार्डनर (54) की पारी के बाद भी 20 ओवर खेलकर केवल 117/8 का स्कोर ही बना पाई।

बल्लेबाजी गौतमी ने जड़ा पहला WPL अर्धशतक RCB के लिए गौतमी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने मंधाना के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 रन और घोष के साथ चौथे विकेट के लिए 45 गेंदों में 69 रन की साझेदारी निभाई। वह पारी में 55 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 73 रन बनाकर आउट हुए। यह उनके WPL करियर का पहला ही अर्धशतक रहा। वह अब तक 4 मैच की 2 पारियों में 82 रन बना चुकी हैं।

अर्धशतक गार्डनर ने जड़ा WPL करियर का छठा अर्धशतक GG की कप्तान गार्डनर के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। गार्डनर ने एक छोर संभालते हुए न केवल टीम को मजबूती दी, बल्कि अपना छठा WPL अर्धशतक भी पूरा किया। वह 43 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 54 रन बनाकर आउट हुईं। उनके अब WPL करियर में 30 मैचों में 27.66 की औसत और 143.37 की स्ट्राइक रेट से 747 रन हो गए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 79* रन का है।

गेंदबाजी सयाली सतघरे ने किया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन RCB के लिए तेज गेंदबाज सयाली सतघरे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने बेथ मूनी (3), सोफी डिवाइन (0) और गार्डनर को पवेलियन भेजते हुए टीम को मजबूती दी। उन्होंने 4 ओवर में 21 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की। सयाली के अब 4 पारियों में 7 विकेट हो गए हैं। उनके अलावा नादिन डी क्लार्क ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अन्य गेंदबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया।