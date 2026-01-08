WPL 2026: टूर्नामेंट के इतिहास में बने अब तक के सर्वोच्च टीम स्कोर, जानिए आंकड़े

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) ने अपने इतिहास में आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े स्कोर की नई मिसाल पेश की है। दुनिया की शीर्ष महिला खिलाड़ियों ने तेज रन गति, लंबी साझेदारियों और अंतिम ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी के दम पर कई बार रिकॉर्डतोड़ टीम स्कोर बनाए हैं। ये सर्वोच्च स्कोर ने कई मुकाबलों के रुख बदले हैं। ऐसे में आइए इस टूर्नामेंट के इतिहास में बने सर्वोच्च टीम स्कोर पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 यूपी वारियर्स (225 रन) इस सूची में पहले स्थान पर यूपी वारियर्स (UPW) की टीम है। उसने साल 2025 के संस्करण में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 225/5 का स्कोर बना दिया था। जॉर्जिया वोल ने 56 गेंदों का सामना करते हुए 99 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 17 चौके और 1 छक्का निकला था। जवाब में RCB की टीम 213 रन पर ऑलआउट हो गई थी। UPW ने ये मुकाबला 12 रनों से अपने नाम किया था।

#2 दिल्ली कैपिटल्स (223 रन) दूसरे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम है। उसने RCB के खिलाफ साल 2023 के संस्करण में 223/2 का स्कोर बनाया था। मेग लैनिंग ने 43 गेंदों का सामना कर 72 रन बनाए थे। शफाली वर्मा के बल्ले से 45 गेंदों में 84 रन निकले थे। जवाब में RCB की टीम 20 ओवर में 163/8 का स्कोर ही बना पाई थी। उसे 60 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।

#3 मुंबई इंडियंस और RCB (213 रन) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से RCB और मुंबई इंडियंस (MI) की टीम है। दोनों ने इस टूर्नामेंट में 213 रन के स्कोर बनाए हैं। दोनों ने 2025 के संस्करण में ये कारनामा किया था। RCB ने UPW के खिलाफ दूसरी पारी में ये रन बनाए थे। जहां वो 225 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे थे और उन्हें हार मिली। MI ने गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ ये स्कोर बनाए और उसे 47 रन से जीत मिली थी।

