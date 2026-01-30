WPL 2026: GG ने MI को हराते हुए प्लेऑफ में बनाई जगह, हरमनप्रीत का अर्धशतक बेकार
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 19वें मैच में गुजरात जायंट्स (GG) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 11 रन से हराते हुए प्लेऑफ में प्रवेश किया। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में GG ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। जवाब में MI की टीम हरमनप्रीत कौर के अर्धशतक (82*) के बावजूद लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
बेहद रोचक रहा मुकाबला
बेथ मूनी (5) के जल्दी आउट होने के बाद GG की पारी को सोफी डिवाइन (25) और अनुष्का शर्मा (33) ने संभाला। इसके बाद एशले गार्डनर (46) और जॉर्जिया वेयरहम (44) ने अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में MI से हैली मैथ्यूज (6) और नैट साइवर-ब्रंट (2) दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। संकट की घड़ी में कप्तान हरमनप्रीत ने अर्धशतक लगाया और MI की टीम 156/7 का स्कोर ही बना सकी।
पारी
गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहम ने खेली उम्दा पारियां
गार्डनर अपने अर्धशतक से चूक गई। वह 28 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुई। अपनी पारी में उन्होंने 7 चौके और एक छक्का लगाया। उनकी पारी का अंत अमेलिया केर ने किया। वहीं, जॉर्जिया वेयरहम ने 26 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 44 रन बनाए। इस जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 43 गेंदों में 71 रन की उपयोगी साझेदारी की।
हरमनप्रीत
हरमनप्रीत ने इस सीजन अपना तीसरा अर्धशतक लगाया
MI को जब 33 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा था, तब हरमनप्रीत क्रीज पर आई। उन्होंने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी बल्लेबाजी की और 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह WPL के मौजूदा सीजन में उनका तीसरा अर्धशतक साबित हुआ। उन्होंने अमेलिया केर के साथ 45 रन और अमनजोत कौर के साथ 44 रन की साझेदारियां भी की। वह 48 गेंदों पर 8 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत 82 रन बनाकर नाबाद रही।
जानकारी
GG ने पहली बार MI को दी मात
यह WPL के इतिहास में GG की MI के खिलाफ पहली जीत है। इस मैच से पहले MI ने GG के खिलाफ 8 मुकाबले जीते थे।
प्लेऑफ
GG ने प्लेऑफ में बनाई जगह
WPL 2026 में यह GG की 5वीं जीत है। गार्डनर की कप्तानी वाली टीम ने लगातार दूसरे सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाई है। MI ने अपने 8 मैच खेल लिए हैं, जिसमें सिर्फ 3 जीत दर्ज की है। उनका प्लेऑफ में पहुंचने के लिए लीग स्टेज के आखिरी परिणाम पर निर्भर करना होगा। 1 फरवरी को DC और UPW के बीच आखिरी लीग मैच खेला जाना है, जिसे जीतकर DC प्लेऑफ में पहुंच जाएगी।