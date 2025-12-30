WPL 2026: एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड ने आगामी सीजन से अपना नाम वापस लिया

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड ने व्यक्तिगत कारणों से विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 से अपना नाम वापस लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पेरी की जगह सयाली सतघरे को टीम में शामिल किया है। सतघरे 30 लाख रुपये की रिजर्व कीमत पर RCB में शामिल होंगी। दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने सदरलैंड की जगह अलाना किंग को टीम में शामिल किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े 60 लाख रुपये में DC में शामिल होंगी अलाना किंग 25 वर्षीय सयाली ने भारत की ओर से 3 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 35.66 की औसत के साथ 3 ही विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई लेग-स्पिनर किंग पिछले सीजन में यूपी वारियर्स का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 27 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 18.81 की औसत और 6.49 की इकॉनमी रेट से 27 विकेट लिए हैं। किंग 60 लाख रुपये की रिजर्व कीमत पर DC में शामिल होंगी।

नॉरिस तारा नॉरिस भी नहीं लेंगी हिस्सा तेज गेंदबाज तारा नॉरिस को 18 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक नेपाल में होने वाले 2026 ICC महिला टी-20 विश्व कप क्वालीफायर के लिए अमेरिका की नेशनल टीम में चुना गया है। इस वजह से वह WPL 2026 के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी, जो 9 जनवरी से शुरू हो रही है। यूपी वारियर्स ने उनकी जगह अनकैप्ड ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर चार्ली नॉट को टीम में शामिल किया है। नॉट को 10 लाख रुपये में जोड़ा गया है।

ट्विटर पोस्ट RCB ने किया आधिकारिक ऐलान 🚨 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: Ellyse Perry has decided to pull out of Tata WPL 2026 for personal reasons. 🚨



We’ll be missing you both on and off the field, Pez! 🥺



We know you’ll be rooting for us from back home! ❤️#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/tvX9FTkXpJ — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) December 30, 2025

