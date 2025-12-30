LOADING...
WPL 2026: एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड ने आगामी सीजन से अपना नाम वापस लिया
पिछले सीजन में RCB से खेली थी पेरी (तस्वीर: एक्स/@wplt20)

लेखन अंकित पसबोला
Dec 30, 2025
05:12 pm
क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड ने व्यक्तिगत कारणों से विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 से अपना नाम वापस लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पेरी की जगह सयाली सतघरे को टीम में शामिल किया है। सतघरे 30 लाख रुपये की रिजर्व कीमत पर RCB में शामिल होंगी। दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने सदरलैंड की जगह अलाना किंग को टीम में शामिल किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े 

60 लाख रुपये में DC में शामिल होंगी अलाना किंग 

25 वर्षीय सयाली ने भारत की ओर से 3 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 35.66 की औसत के साथ 3 ही विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई लेग-स्पिनर किंग पिछले सीजन में यूपी वारियर्स का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 27 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 18.81 की औसत और 6.49 की इकॉनमी रेट से 27 विकेट लिए हैं। किंग 60 लाख रुपये की रिजर्व कीमत पर DC में शामिल होंगी।

नॉरिस 

तारा नॉरिस भी नहीं लेंगी हिस्सा

तेज गेंदबाज तारा नॉरिस को 18 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक नेपाल में होने वाले 2026 ICC महिला टी-20 विश्व कप क्वालीफायर के लिए अमेरिका की नेशनल टीम में चुना गया है। इस वजह से वह WPL 2026 के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी, जो 9 जनवरी से शुरू हो रही है। यूपी वारियर्स ने उनकी जगह अनकैप्ड ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर चार्ली नॉट को टीम में शामिल किया है। नॉट को 10 लाख रुपये में जोड़ा गया है।

ट्विटर पोस्ट

RCB ने किया आधिकारिक ऐलान 

टूर्नामेंट 

9 जनवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट 

WPL 2025-26 में 9 जनवरी को गत विजेता मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीमें आमने-सामने होंगी। आगामी संस्करण का फाइनल मैच 5 फरवरी को वडोदरा में खेला जाएगा। यह पहली बार है जब WPL जनवरी-फरवरी विंडो में खेली जाएगी। बता दें कि पहले 3 सीजन IPL से ठीक पहले फरवरी-मार्च में खेले गए थे। आगामी संस्करण का पहला हाफ नवी मुंबई में और दूसरा हाफ वडोदरा में खेला जाएगा।

