WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा रोड्रिगेज को अपना कप्तान बनाया, हुआ आधिकारिक ऐलान
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के आगामी सीजन से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने जेमिमा रोड्रिगेज को अपना कप्तान नियुक्त किया है। DC ने मंगलवार (23 दिसंबर) को आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया है। बता दें कि पिछले सीजन में DC की कप्तानी मेग लैनिंग ने की थी और उन्हें फ्रेंचाइजी ने आगामी सीजन से पहले रिलीज कर दिया था। दूसरी तरफ रोड्रिगेज को टीम ने अपने पास बरकरार रखा था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
ट्विटर पोस्ट
WPL ने किया आधिकारिक ऐलान
New season 🤝 New Captain 🙌@DelhiCapitals fans, welcome your skipper Jemimah Rodrigues 💙 🫡#TATAWPL | @JemiRodrigues pic.twitter.com/pI96Pwz2u4— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) December 23, 2025
बयान
DC की कप्तानी करना मेरे लिए सम्मान की बात- रोड्रिगेज
DC के एक बयान में रोड्रिगेज ने कहा, "DC का कप्तान बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, और मैं मालिकों और सपोर्ट स्टाफ की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस टीम का नेतृत्व करने के लिए मुझ पर भरोसा किया। यह सच में मेरे और मेरे परिवार के लिए एक सपनों जैसा साल रहा है। विश्व कप जीतना और अब एक ऐसी फ्रेंचाइजी में यह शानदार मौका मिलना।"
आंकड़े
ऐसा है रोड्रिगेज का WPL करियर
रोड्रिगेज ने अपने WPL करियर में सभी मैच DC से खेले हैं। उन्होंने 27 मैचों की 24 पारियों में 28.16 की औसत और 139.66 की स्ट्राइक रेट के साथ 507 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए हैं। पिछले सीजन में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। उन्होंने WPL 2024-25 में 9 पारियों में 20.8 की औसत के साथ 146 रन बनाए थे, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल था।
पूर्व बयान
पार्थ जिंदल पहले ही दे चुके थे संकेत
DC फ्रेंचाइजी के मालिक पार्थ जिंदल ने नीलामी के दिन घोषणा की थी कि नए सीजन में भारतीय खिलाड़ी कप्तानी करेगी। जिंदल ने कहा था, "मुझे लगता है कि हम इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि हम कप्तान के तौर पर एक भारतीय खिलाड़ी चाहते हैं। तो, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम और किसे टीम में शामिल करते हैं। हमने पहले ही मन बना लिया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है।"
टीम
नीलामी के बाद DC की ऐसी है टीम
DC की पूरी टीम: जेमिमा रोड्रिगेज (कप्तान), शफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, मरिजान कप्प, निकी प्रसाद, लौरा वोल्वार्ड्ट (1.10 करोड़ रुपये), शनेल हेनरी (1.30 करोड़ रुपये), श्री चरणी (1.30 करोड़ रुपये), स्नेह राणा (50 लाख रुपये), लिजेल ली (30 लाख रुपये), दीया यादव (10 लाख रुपये), तानिया भाटिया (30 लाख रुपये), ममता मदिवाला (10 लाख रुपये), नंदिनी शर्मा (20 लाख रुपये), लूसी हैमिल्टन (10 लाख रुपये), और मिन्नू मणि (40 लाख रुपये) .