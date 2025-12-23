WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा रोड्रिगेज को अपना कप्तान बनाया, हुआ आधिकारिक ऐलान

बयान DC की कप्तानी करना मेरे लिए सम्मान की बात- रोड्रिगेज DC के एक बयान में रोड्रिगेज ने कहा, "DC का कप्तान बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, और मैं मालिकों और सपोर्ट स्टाफ की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस टीम का नेतृत्व करने के लिए मुझ पर भरोसा किया। यह सच में मेरे और मेरे परिवार के लिए एक सपनों जैसा साल रहा है। विश्व कप जीतना और अब एक ऐसी फ्रेंचाइजी में यह शानदार मौका मिलना।"

आंकड़े ऐसा है रोड्रिगेज का WPL करियर रोड्रिगेज ने अपने WPL करियर में सभी मैच DC से खेले हैं। उन्होंने 27 मैचों की 24 पारियों में 28.16 की औसत और 139.66 की स्ट्राइक रेट के साथ 507 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए हैं। पिछले सीजन में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। उन्होंने WPL 2024-25 में 9 पारियों में 20.8 की औसत के साथ 146 रन बनाए थे, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल था।

