WPL 2026 नीलामी: जानिए सोफी एक्लेस्टोन को किस टीम ने खरीदा
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की सोफी एक्लेस्टोन को यूपी वारियर्स (UPW) ने RTM के इस्तेमाल से 85 लाख में अपने साथ बरकरार रखा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये तय किया था। वह पिछले सीजन में यूपी वारियर्स (UPW) की ओर से खेली थी, जिसमें निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम ने उन्हें रिलीज किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
ऐसा रहा है एक्लेस्टोन का WPL करियर
एक्लेस्टोनने ने WPL 2025 में 8 मैच खेले थे, जिसमें 24.44 की औसत के साथ उन्होंने 9 विकेट लिए थे। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देते हुए 3 विकेट लिए थे। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 128.94 की स्ट्राइक रेट के साथ 198 रन बनाए थे। अपने WPL करियर में उन्होंने 25 मैच खेले, जिसमें 18.38 की औसत के साथ 36 विकेट लिए थे। बल्लेबाजी में उन्होंने 187 रन बनाए।
ऐसा है एक्लेस्टोन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
जुलाई, 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाली एक्लेस्टोन ने अब तक 101 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने 15.73 की गेंदबाजी औसत और 5.76 की इकॉनमी रेट से 142 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 18 रन देकर 4 विकेट रहा है। बल्लेबाजी में एक्लेस्टोन ने 45 पारियों में 17.55 की औसत से 351 रन भी बनाए हैं।