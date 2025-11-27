पिछले सीजन में गुजरात से खेली थी सोफी एक्लेस्टोन (तस्वीर: एक्स/@WPL)

WPL 2026 नीलामी: जानिए सोफी एक्लेस्टोन को किस टीम ने खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 03:58 pm Nov 27, 202503:58 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की सोफी एक्लेस्टोन को यूपी वारियर्स (UPW) ने RTM के इस्तेमाल से 85 लाख में अपने साथ बरकरार रखा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये तय किया था। वह पिछले सीजन में यूपी वारियर्स (UPW) की ओर से खेली थी, जिसमें निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम ने उन्हें रिलीज किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।