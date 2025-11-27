LOADING...
पिछले सीजन में DC से खेली थी लैनिंग (तस्वीर: एक्स/@wplt20)

WPL 2026 नीलामी: मेग लैनिंग को यूपी वारियर्स ने 1.9 करोड़ रुपये में खरीदा

Nov 27, 2025
Nov 27, 2025
04:02 pm
क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में मेग लैनिंग को यूपी वारियर्स (UPW) ने 1.9 करोड़ रुपये में खरीदा है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा था। लैनिंग WPL के तीनों सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। हालांकि, DC ने उन्हें रिटेन नहीं किया था। WPL के अलावा लैनिंग ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (WBBL) और इंग्लैंड में द हंड्रेड में भी खेल चुकी हैं।

करियर 

शानदार रहा है लैनिंग का WPL करियर 

लैनिंग ने 2022 सीजन से ही WPL में अपना डेब्यू किया था। वह अब तक 27 मैचों में 39.66 की औसत और 127.10 की स्ट्राइक रेट से 952 रन अपने नाम कर चुकी हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन रहा है। उन्होंने पिछले सीजन 9 मैचों में 34.50 की औसत और 118.96 की स्ट्राइक रेट से 276 रन अपने नाम किए थे, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे।

टी-20 

ऐसा है लैनिंग का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर 

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लैनिंग ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 132 मैचों में 36.61 की औसत और 116.37की स्ट्राइक रेट के साथ 3,405 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 15 अर्धशतक लगाए हैं। इस प्रारूप में उनका स्कोर 133* रन रहा है। लैनिंग खेल के सबसे छोटे प्रारूप में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। उनके बाद बेथ मूनी ने 3,381 रन बनाए हैं।