पिछले सीजन में DC से खेली थी लैनिंग (तस्वीर: एक्स/@wplt20)

WPL 2026 नीलामी: मेग लैनिंग को यूपी वारियर्स ने 1.9 करोड़ रुपये में खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 04:02 pm Nov 27, 202504:02 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में मेग लैनिंग को यूपी वारियर्स (UPW) ने 1.9 करोड़ रुपये में खरीदा है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा था। लैनिंग WPL के तीनों सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। हालांकि, DC ने उन्हें रिटेन नहीं किया था। WPL के अलावा लैनिंग ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (WBBL) और इंग्लैंड में द हंड्रेड में भी खेल चुकी हैं।