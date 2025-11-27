WPL 2026 नीलामी: अरुंधति रेड्डी को 75 लाख रुपये में RCB ने खरीदा
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 75 लाख रुपये में खरीदा। वह पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेली थी, जिसमें वह अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही थी। इसके चलते DC ने उन्हें रिलीज कर दिया था और उन्होंने नीलामी में 30 लाख रुपये में अपना बेस प्राइस रखा था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
WPL
WPL में कैसा रहा है रेड्डी का प्रदर्शन?
रेड्डी ने WPL 2025 में DC की ओर से 4 मैच खेले थे, जिसमें 35.75 की औसत के साथ 4 ही विकेट लिए थे। अपने WPL करियर में उन्होंने 20 मैच खेले हैं, जिसमें 31.14 की औसत के साथ 14 विकेट लिए हैं। वह गेंदबाजी में महंगी साबित हुई हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8 से अधिक की रही है। वह अब तक तीनों सीजन में DC से खेल चुकी हैं।
करियर
ऐसा है रेड्डी का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में रेड्डी ने 38 मैच खेले हैं, जिसमें 27.85 की औसत और 7.70 की इकॉनमी रेट के साथ 34 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा है। उन्होंने अपने वनडे करियर में 11 मैचों में की औसत के साथ 15 विकेट लिए हैं। वह वनडे विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम की भी सदस्य रही थी।