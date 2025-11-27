पिछले सीजन में DC से खेली थी रेड्डी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

WPL 2026 नीलामी: अरुंधति रेड्डी को 75 लाख रुपये में RCB ने खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 06:59 pm Nov 27, 202506:59 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 75 लाख रुपये में खरीदा। वह पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेली थी, जिसमें वह अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही थी। इसके चलते DC ने उन्हें रिलीज कर दिया था और उन्होंने नीलामी में 30 लाख रुपये में अपना बेस प्राइस रखा था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।