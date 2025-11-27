WPL 2026 नीलामी: सोफी डिवाइन को गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा

WPL 2026 नीलामी: सोफी डिवाइन को गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में सोफी डिवाइन को गुजरात जायंट्स (GG) ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा था। डिवाइन आखिरी बार WPL में 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेली थी। कीवी ऑलराउंडर विश्व की तमाम टी-20 लीग में हिस्सा लेती हैं। वह बिग बैश लीग (WBBL), और द हंड्रेड में भी खेल चुकी हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
करियर
WPL में 2 सीजन में खेली हैं डिवाइन
डिवाइन ने 2023 में पहली बार WPL में हिस्सा लिया था। उन्होंने उस सीजन में 8 पारियों में 33.25 की औसत और 172.72 की स्ट्राइक रेट के साथ 266 रन बनाए थे। WPL 2024 में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। उन्होंने 10 पारियों में 15.11 की औसत और 125.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 136 रन बनाए थे। WPL करियर में उन्होंने 18 मैचों में 402 रन बनाए थे।
करियर
ऐसा है डिवाइन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
डिवाइन ने अब तक 146 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 28.12 की औसत और 120.38 की स्ट्राइक रेट से 3,431 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 22 बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 19.34 की औसत के साथ 119 विकेट लिए हैं। डिवाइन वनडे प्रारूप से सन्यास ले चुकी हैं और उन्होंने टी-20 क्रिकेट में खेलना जारी रखा है।