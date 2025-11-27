RCB से खेल चुके हैं डिवाइन (तस्वीर: एक्स/@ICC)

WPL 2026 नीलामी: सोफी डिवाइन को गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 03:45 pm Nov 27, 202503:45 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में सोफी डिवाइन को गुजरात जायंट्स (GG) ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा था। डिवाइन आखिरी बार WPL में 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेली थी। कीवी ऑलराउंडर विश्व की तमाम टी-20 लीग में हिस्सा लेती हैं। वह बिग बैश लीग (WBBL), और द हंड्रेड में भी खेल चुकी हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।