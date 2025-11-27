एशेज सीरीज 2025-26: पर्थ टेस्ट 2 दिन में हुआ खत्म, ICC ने दी चौंकाने वाली रेटिंग

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पर्थ में खेले गए एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए पिच को 'बहुत अच्छा' रेटिंग दी है। यह रेटिंग मैच रेफरी रंजन मदुगल्ले ने दी। ICC की चार-स्तरीय पिच रेटिंग प्रणाली में 'बहुत अच्छा' सर्वोच्च दर्जा है। इसका मतलब है कि पिच पर गेंद अच्छी तरह से चली, सीम मूवमेंट कम था और दो दिन चले मुकाबले में उछाल लगातार बनी रही। इससे खेल के दौरान बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए परिस्थितियां संतुलित रहीं।

बवाल अच्छी रेटिंग देने का बाद छिड़ी बहस पर्थ एशेज टेस्ट की पिच को ICC द्वारा 'बहुत अच्छा' रेटिंग दिए जाने के बाद आधुनिक बल्लेबाजी और पिच की उम्मीदों पर चर्चा छिड़ गई है। यह फैसला भारत के कोलकाता टेस्ट के बाद आया, जिसे स्पिन के अनुकूल पिच और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। पर्थ की पिच को ये रेटिंग देने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

दर्शक 2 दिनों में 1 लाख से ज्यादा दर्शक आए पहले एशेज टेस्ट में 2 दिनों के दौरान 1 लाख से ज्यादा दर्शक स्टेडियम आए। पहले दिन 305 रन पर 19 विकेट गिरे, जबकि दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का 205 रन का लक्ष्य केवल एक सत्र में हासिल कर लिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ जेम्स ऑल्सोप ने कहा कि यह उन फैंस के लिए निराशाजनक रहा, जिनके पास तीसरे और चौथे दिन के टिकट थे, लेकिन इन 2 दिनों में शानदार क्रिकेट के साथ रोमांचक खेल का अनुभव दिया।

मैच पर्थ टेस्ट में ऐसे मिली थी ऑस्ट्रेलिया को जीत ऑस्ट्रेलिया को पर्थ टेस्ट में 8 विकेट से जीत मिली थी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उनकी पारी 172 रन पर समाप्त हो गई। मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट झटके। जवाब में कंगारू टीम ने 132 रन बनाए। बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए। इंग्लैंड की दूसरी पारी 164 रन पर समाप्त हुई। स्कॉट बोलैंड ने 4 विकेट चटकाए। इसके बाद ट्रेविस हेड की शानदार शतकीय पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को जीत मिल गई।