WPL 2026: एशले गार्डनर दोबारा बनी गुजरात जायंट्स की कप्तान
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी एशले गार्डनर विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के आगामी संस्करण में भी गुजरात जायंट्स (GG) की कप्तानी करती नजर आएंगी। फ्रेंचाइजी ने इसकी घोषणा कर दी है। इस टूर्नामेंट का आगाज 9 जनवरी से नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में होगा। वहीं, GG इस संस्करण अपना पहला मुकाबला 10 जनवरी को खेलने वाली है। गार्डनर की कप्तानी में टीम से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं।
प्रदर्शन
लगातार GG के लिए शानदार प्रदर्शन करते आई हैं गार्डनर
GG के साथ अपने 3 साल के सफर में गार्डनर ने WPL में कुल 25 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 567 रन बनाए और 25 विकेट झटके। लीग में उनके नाम 5 अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि उनकी स्ट्राइक रेट 141.75 की रही है। फ्रेंचाइजी ने WPL 2026 की नीलामी से पहले उन्हें 3.5 करोड़ रुपये में रिटेन किया, जिससे वह इस संस्करण की सबसे महंगी खिलाड़ियों में शामिल हो गईं।
कप्तानी
बेथ मूनी की जगह गार्डनर बनी थी कप्तान
गार्डनर ने WPL 2025 में बेथ मूनी की जगह GG की कप्तानी संभाली थी। उनकी अगुवाई में टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष-3 में जगह बनाई और नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। हालांकि, फाइनल में पहुंचने का उनका सपना अधूरा रह गया, जब एलिमिनेटर मुकाबले में GG को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 11 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद गार्डनर की कप्तानी को टीम के लिए सकारात्मक माना गया।
करियर
कमाल का रहा है गार्डनर का करियर
गार्डनर ने अब तक ऑस्ट्रेलिया, GG, ट्रेंट रॉकेट्स और सिडनी सिक्सर्स के लिए कुल 282 टी-20 मैच खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने 5,091 रन बनाने के साथ-साथ 242 विकेट भी झटके हैं। उनका आखिरी मुकाबला 11 दिसंबर को विमेंस बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए रहा। जहां इस सीजन उन्होंने कप्तान के रूप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मैचों में 143 रन बनाए और 19 विकेट हासिल किए।
ट्विटर पोस्ट
गार्डनर से GG की टीम को काफी उम्मीदें होंगी
— Gujarat Giants (@Giant_Cricket) December 29, 2025
Experience in her stride.
Belief in her voice. ❤️🔥
Ash Gardner steps up once more as our CAPTAIN, primed to take us to glory.