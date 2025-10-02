महिला वनडे विश्व कप 2025: बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

महिलाओं के वनडे विश्व कप 2025 के तीसरे मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराया। कोलंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम सिर्फ 129 रन पर ही सिमट गई। जवाब में छोटे से लक्ष्य को बांग्लादेशी टीम ने रुबिया हैदर की पारी (54*) की मदद से लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती बांग्लादेशी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम से ओमैमा सोहेल और सिदरा अमीन अपना खाता भी नहीं खोल सकी। खराब शुरुआत के बाद भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने निरंतर अंतराल पर विकेट खोए और पूरी टीम 38.3 ओवर में सिमट गई। पाकिस्तान से रमीन शमीम ने सर्वाधिक 23 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की फरगना हक (2) और शर्मिन अख्तर (10) भी जल्दी आउट हुई। इसके बाद हैदर और कप्तान निगार सुल्ताना (23) ने अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए जीत दिलाई।

रुबिया हैदर रुबिया हैदर ने डेब्यू पारी में लगाया अर्धशतक बांग्लादेश ने जब 7 रन के स्कोर पर पर अपना पहला विकेट खोया, तब हैदर क्रीज पर आई। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और क्रीज पर टिकने के बाद नशरा संधू के एक ओवर में लगातार 3 चौके लगाते हुए अच्छी फॉर्म के संकेत दिए। उन्होंने 64 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने सुल्ताना के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी भी की।