अहमदाबाद टेस्ट: केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाया अर्धशतक, भारत के नाम रहा पहला दिन
केएल राहुल की उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन अंकित पसबोला
Oct 02, 2025
05:24 pm
क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट का पहला दिन भारतीय क्रिकेट टीम के नाम रहा। मुकाबले के पहले दिन वेस्टइंडीज की पहली पारी सिर्फ 162 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारतीय दिन ने स्टम्प्स की घोषणा तक 2 विकेट खोकर 121 रन बना लिए हैं। इस समय फिलहाल क्रीज पर शुभमन गिल (18) और केएल राहुल (53) मौजूद हैं। आइए पहले दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।

वेस्टइंडीज 

सस्ते में सिमटी वेस्टइंडीज की पारी 

वेस्टइंडीज से पारी की शुरुआत करने आए जॉन कैंपबेल (8), और टेगनारिन चंद्रपॉल (0) सस्ते में आउट हुए। इसके बाद भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम सिर्फ 44.1 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई। मेहमान टीम से जस्टिन ग्रीव्स ने सर्वाधिक 32 रन बनाए। उनके अलावा शाई होप ने 26 और रोस्टन चेज ने 24 रन बनाए। भारत से मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए।

सिराज 

सिराज ने भारत में किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 

सिराज ने वेस्टइंडीज की चौथे ओवर के दौरान ही चंद्रपॉल को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने एलिक ऐथानेज (12), ब्रैंडन किंग (13), और विपक्षी कप्तान रोस्टन चेज (24) को भी पवेलियन की राह दिखाई। सिराज की घातक गेंदबाजी के चलते ही वेस्टइंडीज का बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गया। उन्होंने 40 रन देते हुए ये 4 विकेट लिए। इस भारतीय प्रमुख तेज गेंदबाज ने पहले सत्र के दौरान ही 3 विकेट ले लिए थे।

भारत 

भारत की रही अच्छी शुरुआत 

वेस्टइंडीज को सस्ते में समेटने के बाद भारत को केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दिलाई। इस सलामी जोड़ी ने 68 रन की साझेदारी की। भारत को पहला झटका जायसवाल के रूप में लगा। वह 59 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 34 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी का अंत जेडन सील्स ने किया। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए साई सुदर्शन सिर्फ 7 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए।

राहुल 

राहुल ने खेली उम्दा पारी 

भारत से पारी की शुरुआत करते हुए राहुल ने उम्दा पारी खेली। उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के खिलाफ एक छोर संभाले रखा और मौके मिलने पर आकर्षक शॉट लगाए। उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 20वां अर्धशतक पूरा किया। वह मैच की समाप्ति से कुछ मिनट पहले क्रैम्प से जूझते हुए नजर आए। अंत तक टिके रहने वाले राहुल 114 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहे। फिलहाल भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर 41 रन से पीछे है।