महिला वनडे विश्व कप 2025: बारिश की भेंट चढ़ा भारत और बांग्लादेश के बीच का मैच

मैच में देखने को मिला बारिश का खलल (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

लेखन अंकित पसबोला
Oct 26, 2025
10:35 pm
क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के बीच वनडे विश्व कप 2025 का 28वां मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत ने जब लक्ष्य का पीछा करते हुए 57/0 का स्कोर बनाया, तब लगातार बारिश के चलते मैच आगे सम्भव नहीं हो सका। बता दें कि भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और इस मैच का अंक तालिका में कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा।

लेखा-जोखा 

इस तरह से रहा मुकाबला 

लगातार हो रही बारिश के खलल के बीच बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 27 ओवर में 119/9 का स्कोर बनाया। बांग्लादेशी टीम से शर्मिन अख्तर (36) और शोभना मोस्तरी (26) ने उम्दा पारियां खेलीं। भारत से राधा यादव ने 3 विकेट लिए। DLS नियम की बदौलत भारत को 126 रन का नया लक्ष्य मिला। जवाब में भारत ने जब 8.4 ओवर में 57/0 का स्कोर बना लिया, तब बारिश के चलते मैच पूरा नहीं हो सका।

ट्विटर पोस्ट

सेमीफाइनल 

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी भारतीय टीम 

भारतीय टीम ने वनडे विश्व कप 2025 में अपने 3 मैच जीते और इतने में ही शिकस्त (बेनतीजा-1) झेली। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मेजबान टीम अंक तलका में चौथे स्थान पर रही। अब दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम से 30 अक्टूबर को होगा। वहीं, पहले सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम का सामना इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम से 29 अक्टूबर को होगा।

जानकारी

हरमनप्रीत ने इस विश्व कप में पहली बार जीता टॉस 

हरमनप्रीत कौर ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। यह विश्व कप 2025 में हरमनप्रीत ने पहली बार टॉस जीतने में सफलता हासिल की।

दीप्ति 

दीप्ति ने विकेटों के मामले में स्टेफनी टेलर की बराबरी की

भारतीय ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 5 ओवर में 24 रन देते हुए 1 विकेट लिया। उन्होंने अब तक 119 वनडे मैचों में 27.83 की औसत के साथ 155 विकेट लिए। उन्होंने विकेटों के मामले में वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर स्टेफनी टेलर की बराबरी की। इस कैरेबियाई ऑलराउंडर ने 170 वनडे मैचों में 155 विकेट चटकाए। दीप्ति अब संयुक्त रूप से वनडे में 8वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी हैं।