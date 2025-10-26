महिला वनडे विश्व कप 2025: बारिश की भेंट चढ़ा भारत और बांग्लादेश के बीच का मैच

लेखा-जोखा इस तरह से रहा मुकाबला लगातार हो रही बारिश के खलल के बीच बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 27 ओवर में 119/9 का स्कोर बनाया। बांग्लादेशी टीम से शर्मिन अख्तर (36) और शोभना मोस्तरी (26) ने उम्दा पारियां खेलीं। भारत से राधा यादव ने 3 विकेट लिए। DLS नियम की बदौलत भारत को 126 रन का नया लक्ष्य मिला। जवाब में भारत ने जब 8.4 ओवर में 57/0 का स्कोर बना लिया, तब बारिश के चलते मैच पूरा नहीं हो सका।

सेमीफाइनल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी भारतीय टीम भारतीय टीम ने वनडे विश्व कप 2025 में अपने 3 मैच जीते और इतने में ही शिकस्त (बेनतीजा-1) झेली। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मेजबान टीम अंक तलका में चौथे स्थान पर रही। अब दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम से 30 अक्टूबर को होगा। वहीं, पहले सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम का सामना इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम से 29 अक्टूबर को होगा।

जानकारी हरमनप्रीत ने इस विश्व कप में पहली बार जीता टॉस हरमनप्रीत कौर ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। यह विश्व कप 2025 में हरमनप्रीत ने पहली बार टॉस जीतने में सफलता हासिल की।