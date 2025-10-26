सोफी डिवाइन ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास, जानिए उनके आंकड़े

करियर बेमिसाल रहा डिवाइन का वनडे करियर साल 2006 में वनडे डेब्यू करने वाली डिवाइन अब तक 159 मैचों की 145 पारियों में 32.66 की औसत से 4,279 रन बना चुकी हैं। यह उनका 18वां अर्धशतक था। इसके अलावा उन्होंने 9 शतक भी लगाए हैं। 36 वर्षीय डिवाइन न्यूजीलैंड के लिए वनडे में तीसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। केवल बेट्स (5,896) और एमी सैटरथवेट (4,639) ही इस मामले में उनसे आगे हैं।

उपलब्धि डिवाइन 4,000 रन और 100 विकेट का डबल पूरा करने वाली तीसरी खिलाड़ी दाएं हाथ से मध्यम तेज गति की गेंदबाजी करने वाली डिवाइन ने अपने वनडे करियर में 36.27 की औसत और 4.59 की इकॉनमी से 111 विकेट भी चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/24 का है। वह वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर (5,873 रन और 155 विकेट) और ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी (4,427 रन और 166 विकेट) के बाद 4,000 रन और 100 विकेट का डबल पूरा करने वाली दुनिया की केवल तीसरी ऑलराउंडर हैं।