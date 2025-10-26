सोफी डिवाइन ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास, जानिए उनके आंकड़े

सोफी डिवाइन ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज ऑलराउंडर सोफी डिवाइन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे विश्व कप 2025 का 27वां मैच उनका आखिरी वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साबित हुआ। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम को हार मिली। डिवाइन ने घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि वह टी-20 प्रारूप में देश का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगी। आइए उनके द्वारा रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं।
करियर
बेमिसाल रहा डिवाइन का वनडे करियर
साल 2006 में वनडे डेब्यू करने वाली डिवाइन अब तक 159 मैचों की 145 पारियों में 32.66 की औसत से 4,279 रन बना चुकी हैं। यह उनका 18वां अर्धशतक था। इसके अलावा उन्होंने 9 शतक भी लगाए हैं। 36 वर्षीय डिवाइन न्यूजीलैंड के लिए वनडे में तीसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। केवल बेट्स (5,896) और एमी सैटरथवेट (4,639) ही इस मामले में उनसे आगे हैं।
उपलब्धि
डिवाइन 4,000 रन और 100 विकेट का डबल पूरा करने वाली तीसरी खिलाड़ी
दाएं हाथ से मध्यम तेज गति की गेंदबाजी करने वाली डिवाइन ने अपने वनडे करियर में 36.27 की औसत और 4.59 की इकॉनमी से 111 विकेट भी चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/24 का है। वह वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर (5,873 रन और 155 विकेट) और ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी (4,427 रन और 166 विकेट) के बाद 4,000 रन और 100 विकेट का डबल पूरा करने वाली दुनिया की केवल तीसरी ऑलराउंडर हैं।
विश्व कप
विश्व कप में कैसा रहा है डिवाइन का प्रदर्शन?
विश्व कप में डिवाइन ने कुल मैच खेले हैं, जिसकी 27 पारियों में 36.84 की औसत से 958 रन बनाए हैं। वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में न्यूजीलैंड की ओर से तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज हैं। बता दें कि कीवी टीम से डेबी हॉकले ने विश्व कप में सर्वाधिक रन (1,501) बनाए हैं। वहीं, सूजी बेट्स (1,219) इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
अंतरराष्ट्रीय मैच
300+ अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं डिवाइन
डिवाइन उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 या अधिक मैच खेले हैं। उनके अलावा भारत की हरमनप्रीत कौर, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी, भारत की मिताली राज, इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स, डैनी वायट-हॉज और न्यूजीलैंड की बेट्स 300 मैच खेल चुकी हैं। बता दें कि डिवाइन ने 2006 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था।