वनडे विश्व कप 2025: सेमीफाइनल से पहले भारत को झटका, टूर्नामेंट से बाहर हुई प्रतिका रावल

वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम से होना है। 30 नवंबर को होने वाले इस अहम मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, ऐसी खबर है कि भारतीय सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल बचे हुए सेमीफाइनल से बाहर हो गई हैं। वह बांग्लादेश के विरुद्ध पिछले मैच में चोटिल हो गई थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

चोट फील्डिंग करते हुए चोट लगा बैठी थी रावल बांग्लादेश की पारी के दौरान रावल बॉउंड्री पर फील्डिंग करने के दौरान फिसलकर अजीब ढंग से गिर गई थी। वह उसके बाद फील्डिंग और फिर बल्लेबाजी के लिए नहीं आई थी। क्रिकबज के मुताबिक, रावल के टखने में गंभीर चोट लगी है। बता दें कि मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा था और लगातार हो रही बारिश के कारण आउटफील्ड भी गीला था। मैच आखिरकार बारिश की भेंट चढ़ गया था।

प्रदर्शन विश्व कप में शानदार रहा रावल का प्रदर्शन रावल ने अपने पहली ही वनडे विश्व कप में कमाल का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम से पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने मौजूदा संस्करण में 6 पारियों में 51.33 की औसत और 77.77 की स्ट्राइक रेट के साथ 308 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 1 ही अर्धशतक भी लगाया। फिलहाल इस संस्करण में रावल से ज्यादा रन सिर्फ स्मृति मंधाना (365) ने बनाए हुए हैं।

करियर हाल ही रावल ने हासिल की थी ये उपलब्धि दाएं हाथ की बल्लेबाज रावल ने अपने युवा करियर में प्रभावित किया है। उन्होंने अपनी 23वीं वनडे पारी में 1,000 रन पूरे किए। वह सबसे कम पारियों में ये आंकड़ा (संयुक्त रूप से) छूने वाली महिला बल्लेबाज बनी थी। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की लिंडसे रीलर (23 पारी) की बराबरी की थी। वह अब तक 24 मैचों में 50.45 की औसत और 82.84 की स्ट्राइक रेट से 1,110 रन बनाने में सफल रही हैं।