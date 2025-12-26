LOADING...
दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, 150 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं 

लेखन आदर्श कुमार
Dec 26, 2025
09:44 pm
क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने नया कीर्तिमान रचा है। श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 मुकाबले के दौरान वह भारत की पहली गेंदबाज बन गईं, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे किए हैं। इतना ही नहीं, तीसरा विकेट लेते ही दीप्ति ने मेगन स्कट के 151 विकेट की बराबरी भी कर ली। इसके साथ ही वह संयुक्त रूप से महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय की सबसे सफल गेंदबाज भी बन गईं हैं।

ऐसे हैं दीप्ति के आंकड़े 

दीप्ति ने 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 18 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए। इस खिलाड़ी ने अब तक 131 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 128 पारियों में 18.73 की औसत से 151 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/10 का रहा है। स्कट ने भी 123 मैचों की 122 पारियों में 17.70 की औसत से 151 विकेट लिए हैं। दीप्ति के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट (103) राधा यादव के नाम है।

दीप्ति ने रचा इतिहास 

