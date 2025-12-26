टी-20 अंतरराष्ट्रीय: दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, 150 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं 

गेंदबाजी

ऐसे हैं दीप्ति के आंकड़े

दीप्ति ने 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 18 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए। इस खिलाड़ी ने अब तक 131 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 128 पारियों में 18.73 की औसत से 151 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/10 का रहा है। स्कट ने भी 123 मैचों की 122 पारियों में 17.70 की औसत से 151 विकेट लिए हैं। दीप्ति के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट (103) राधा यादव के नाम है।