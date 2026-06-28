महिला टी-20 विश्व कप 2026: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

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ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी

भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब रिकॉर्ड रहा है। अब तक दोनों टीमें कुल 38 टी-20 में आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से 28 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 9 मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज (बेनतीजा-1) की है। टी-20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया है और 5 बार शिकस्त झेली है। ऐसे में भारतीय टीम इस रिकॉर्ड को बदलने का प्रयास करेगी।