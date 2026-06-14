महिला टी-20 विश्व कप: हरमनप्रीत कौर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने महिला टी-20 विश्व कप 2026 में इतिहास रच दिया। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में पहला रन बनाते ही वह इस टूर्नामेंट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने पूर्व कप्तान मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 726 रन बनाए थे। हरमनप्रीत अपना 10वां टी-20 विश्व कप खेल रहीं हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
आंकड़े
हरमनप्रीत के टी-20 विश्व कप में ऐसे हैं आंकड़े
हरमनप्रीत ने 2009 से अब तक खेले गए महिला टी-20 विश्व कप के सभी 10 संस्करणों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम 2020 महिला टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय कप्तान अब इस टूर्नामेंट में 40 मैचों से 727 से अधिक रन बना चुकी हैं। उनकी औसत 24 से ज्यादा है। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक और एक शतक लगाया है।
जानकारी
मिताली राज के आंकड़ों पर एक नजर
मिताली ने महिला टी-20 विश्व कप में 24 मैच में 40.33 की औसत से 726 रन बनाए थे। भारतीय खिलाड़ियों में उनके और हरमनप्रीत के अलावा केवल स्मृति मंधाना ही 500+ रन बनाने में सफल रही हैं।
रिकॉर्ड
हरमनप्रीत का ऐसा रहा है टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
पिछले महीने हरमनप्रीत 4,000 रन पूरे करने वाली तीसरी बल्लेबाज बनी थीं। उन्होंने अपने करियर में 178 पारियों में 30 से अधिक की औसत से 4,075 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके नाम एक शतक और 17 अर्धशतक हैं। इस उपलब्धि के साथ वह सूजी बेट्स और मंधाना के साथ विशेष सूची में शामिल हुईं थी। हरमनप्रीत अब पुरुष और महिला क्रिकेट को मिलाकर 200 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनने के करीब हैं।