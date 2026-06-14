महिला टी-20 विश्व कप: हरमनप्रीत कौर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं

आंकड़े

हरमनप्रीत के टी-20 विश्व कप में ऐसे हैं आंकड़े

हरमनप्रीत ने 2009 से अब तक खेले गए महिला टी-20 विश्व कप के सभी 10 संस्करणों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम 2020 महिला टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय कप्तान अब इस टूर्नामेंट में 40 मैचों से 727 से अधिक रन बना चुकी हैं। उनकी औसत 24 से ज्यादा है। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक और एक शतक लगाया है।