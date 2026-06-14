महिला टी-20 विश्व कप: बैबेट डी लीडे ने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

पारी

संघर्षपूर्ण रही डी लीडे की पारी

नीदरलैंड ने जब 14 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब लीडे क्रीज पर आई। दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने एक छोर से निरंतर गिर रहे विकेटों के बीच पारी को संभालने का प्रयास किया। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 45 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 50 रन की पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हुई। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके लगाए।