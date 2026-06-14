महिला टी-20 विश्व कप 2026: वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को हराकर किया शानदार आगाज, ये बने रिकॉर्ड्स 

पहला

आलिया एलीन ने पहली बार लिया 4 विकेट हॉल

एलीन ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 27 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 6.80 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला 4 विकेट हॉल और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने अब तक 10 मैच खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 27 की औसत से 5 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.10 की रही है। इस विश्व कप का यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा।